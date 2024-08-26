威廉波特少棒／中華隊延長8局再見失誤奪亞軍 美小將童音曝觸擊內心戲

桃園龜山國小代表台灣出征LLB世界少棒賽，一舉奪得國際組冠軍，今天與從美國組出線的佛羅里達代表隊一爭世界冠軍，力戰到延長8局，美國隊觸擊點成中華隊的再見失誤，中華隊以1：2惜敗，收下亞軍。

中華隊由邱治愷擔任先發投手，投4局共用83球，被敲5安打、無失分，有4次三振、3次保送；邱唯喆接手投球，最終後援3局被敲3安打、失1分，送出7K。

中華隊在首局就有分數進帳，前兩棒邱唯喆、邱治愷都選到保送，推進二、三壘有人後，胡諺鈞打向三壘方向的滾地球，三壘手碰了一下未能攔下，游擊手也處理不及，以內野安打首開紀錄。

中華隊持續握有1：0領先，臨到正規最後半局的6局下，邱唯喆面對首位打者安德森（Chase Anderson）投出觸身球，兩出局後再出現保送，米塞斯（DeMarcos Mieses）敲出追平安打，兩隊以1：1進入延長賽。

延長8局突破僵局，亞歷山大（Hunter Alexander）突襲短打點到一壘邊線附近，邱唯喆傳一壘發生暴傳，讓美國隊直接跑回再見分，小選手賽後淚灑球場。

亞歷山大賽後童音還原這記致勝觸擊的內心戲，他說：「我一開始是心想拜託留在界內、留在界內，上一壘後，接著看到這球從我頭頂過去。」他一邊說明、一邊以手勢畫出那道失誤弧線，「我心想衝吧！轉頭看到隊友滑回本壘，其他人也開始從休息室出來給我擁抱，對呀！感覺超棒。」

中華隊無緣收冠，但本屆再闖世界大賽已是暌違15年的佳績，2009年時同樣由教練李政達領軍龜山國小遠征威廉波特，當時也以亞軍作收，中華隊前一冠已要追溯到1996年高雄市復興國小少棒隊。