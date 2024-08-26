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威廉波特少棒／龜山少棒獲亞軍15年來最佳 總統、副總統發賀電

中央社／ 威廉波特25日專電
台灣小將在威廉波特遺憾落敗無緣奪冠。 美聯社
台灣小將在威廉波特遺憾落敗無緣奪冠。 美聯社

桃園市龜山國小少棒隊在威廉波特力戰美國佛羅里達州隊，終場以1比2獲得世界賽亞軍。總統賴清德及副總統蕭美琴拍發賀電，祝賀球隊勇奪亞軍，為國爭光，表現優異。

2024年世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽在賓州威廉波特（Williamsport）舉行，桃園市龜山國小少棒隊力戰美國佛羅里達州隊至第8局，以1比2未能奪冠，獲得亞軍。

中華隊以1分之差飲恨。 法新社
中華隊以1分之差飲恨。 法新社

駐美代表俞大㵢及駐紐約辦事處長李志強賽後轉交賴總統及蕭副總統的賀電，鼓勵全體選手及隊職員，祝賀台灣隊勇奪亞軍。

威廉波特最後一日賽程中華隊與美國佛州隊一路戰至第8局，台灣小將以1比2獲得亞軍。雖未能奪冠，但拚戰到最後一刻的精神感動全場球迷。觀眾席上不分台美球迷，齊聲為在場上止不住眼淚的小將們加油鼓勵。

美國佛羅里達州隊獲得世界賽冠軍。。 法新社
美國佛羅里達州隊獲得世界賽冠軍。。 法新社

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