威廉波特少棒／台美較勁 美副卿到場向台灣選手致意

台灣與美國代表隊今天在威廉波特世界少棒錦標賽最後冠軍賽事對壘，美國副國務卿韋瑪與駐美代表俞大㵢到場，韋瑪賽前與台灣小將合照致意。

2024威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽在各界矚目中登場，威廉波特（Williamsport）朗姆迪主球場（Lamade Stadium）擠滿各國球迷、全美台僑及遠道赴美的龜山國小家長應援團，雙方加油團隊陣容龐大，賽前各就定位迎接精彩賽事。

美國國務院負責管理與資源的副國務卿韋瑪（Richard Verma）出席賽事，韋瑪開賽前特別前往球場與代表國際組冠軍出賽的桃園市龜山國小少棒隊隊員合照。

根據國務院新聞稿，為了推動全球年輕人參與運動，促進文化融合與正向影響社會，韋瑪特別到場出席第77屆威廉波特世界少棒錦標賽世界系列最後賽事。美國將主辦2026年世界盃足球賽與2028年夏季奧運。

俞大㵢、駐紐約辦事處長李志強與僑胞、家長團也在場興奮迎接賽事。無論賽果如何，都是台美雙方運動界少見的精彩時刻。