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威廉波特少棒／睽違15年問鼎冠軍 中華隊深夜大戰美國佛州隊

中央社／ 威廉波特25日專電
桃園市龜山少棒在威廉波特少棒贏得國際組冠軍，凌晨3時將與美國組冠軍佛羅里達州爭奪世界冠軍。圖／翻攝自臉書「龜山少棒粉絲團」
桃園市龜山少棒在威廉波特少棒贏得國際組冠軍，凌晨3時將與美國組冠軍佛羅里達州爭奪世界冠軍。圖／翻攝自臉書「龜山少棒粉絲團」

睽違15年後，桃園市龜山國小少棒隊選手將在台灣時間26日凌晨3時，於威廉波特世界少棒錦標賽世界系列冠軍賽，出戰代表美國的東南區組冠軍佛羅里達州隊。兩隊都有堅強的投打守備陣容，賽事精彩可期。

代表亞太區出戰的桃園市龜山國小少棒隊，24日以4比1擊敗代表拉美區的委內瑞拉隊，取得世界系列冠軍賽資格，將迎戰同日以以10比7擊敗美國東西區德州隊的東南區佛羅里達州隊。

中華隊投手賴承希昨日投了5又1/3局，佛州隊投手完投6局，兩隊都是久違威廉波特世界系列冠軍賽的勁旅。龜山少棒去年在國際組冠軍賽中止步，獲得季軍，今年是台灣自2009年後，15年來首次回歸最後冠軍賽；佛州隊上次進入最後決賽為2003年，21年後再度站上威廉波特最後賽事的舞台。

2024威廉波特世界少棒錦標賽中華隊。圖中央社提供
2024威廉波特世界少棒錦標賽中華隊。圖中央社提供

中華隊昨天擊敗委內瑞拉隊成為威廉波特最熱門的話題，不少人在兩場重要賽果出爐後討論，委內瑞拉隊投手失準，連續保送4名打者是落敗主因。佛州隊在0比4下劣勢扭轉賽果，硬是擊敗德州隊，取得冠軍賽資格，均凸顯戰至最後一刻不能輕言放棄的棒球精神。

台灣小將連續擊敗古巴、日本與委內瑞拉，強勢進軍最後冠軍，讓美國媒體高度重視這場最後冠軍賽果。

運動頻道ESPN報導，中華隊32度參賽，17度奪冠，是擁有最多冠軍頭銜的隊伍，1977年至1981還連續5屆囊括冠軍獎盃，今年是1996後首次有機會再度奪冠。龜山國小少棒隊總教練李政達再度帶領小將揮軍威廉波特也成為焦點，相較於去年，今年幾乎是全新的選手陣容。

代表亞太區出賽的台灣桃園市龜山國小少棒隊將爭取睽違已久的總冠軍。 美聯社
代表亞太區出賽的台灣桃園市龜山國小少棒隊將爭取睽違已久的總冠軍。 美聯社

今日美國報（USA Today）報導，中華隊守備嚴密贏得國際組冠軍，讓實力強勁的委內瑞拉隊全場僅擊出3支安打。中華隊已17度奪冠後，有機會再下一城。

台灣時間26日凌晨的總冠軍賽將由美國廣播公司（ABC）轉播，無論賽果如何，都將是一場硬仗。

中華隊 威廉波特

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