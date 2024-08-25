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中職／古林睿煬7.2局好投助獅4連勝 與陳念琴有約定：一定會拿下MVP

中央社／ 台北25日電
中華職棒統一獅隊古林睿煬（圖）25日先發登板對上富邦悍將，主投7.2局無失分，飆出9次三振，助隊以4比0擊敗悍將，奪下4連勝，古林睿煬也進帳本季第7勝。圖／統一獅隊提供（中央社）
中華職棒統一獅隊古林睿煬（圖）25日先發登板對上富邦悍將，主投7.2局無失分，飆出9次三振，助隊以4比0擊敗悍將，奪下4連勝，古林睿煬也進帳本季第7勝。圖／統一獅隊提供（中央社）

中職今天在台南球場的賽事，統一獅先發投手古林睿煬先發投7.2局無失分，幫助獅隊以4比0奪4連勝，系列戰橫掃富邦悍將，賽後還戴著拳擊好手陳念琴送的巴黎奧運紀念品上台。

2局下獅隊的陳重廷、林益全、楊竣翔接連敲安打，率先攻下1分；直到7局下獅隊再有分數進帳，邱智呈敲安打、蘇智傑選到保送後，林安可敲出安打送回1分；8局下陳重羽、陳聖平敲安打後，許哲晏擊出1打點滾地球，林佳緯再擊出高飛犧牲打添1分，終場獅隊以4比0完封悍將。

古林睿煬此戰用96球投7.2局，僅被敲4支安打，投出1次保送，飆出9次三振，沒有失分繳出好投，奪下本季第7勝。賽後最有價值球員（MVP）頒獎時，古林睿煬特別戴著巴黎奧運的紀念品上台，他透露，與拳擊好手陳念琴約定好，「我跟她約定好一定會拿下MVP，戴著這個上台」。

悍將「開箱」新洋投班恩（Ben Braymer），他用100球僅投4.2局，被敲出4支安打，投5次保送、7次三振，失掉1分吞下敗投。

此外，悍將「國防部長」張育成在4局上第2打席、2好1壞時突然傷退，換上葉子霆代打。對此，悍將球團回應，張育成在揮棒後左手不適退場，初步判斷為左手指關節擠壓挫傷，先行退場治療。

古林睿煬 張育成 拳擊 陳念琴

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