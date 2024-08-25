中職／吉力吉撈當「請假王」躺著看球飛 龍隊狂掃本季最多21安

味全龍隊今天迎接經歷德州撲克事件禁賽回歸的郭天信、張政禹，此役打線開火，主砲吉力吉撈．鞏冠3安打貢獻4分打點，包括一發開轟後完美演繹寶可夢「請假王」動作的三分砲，龍隊終場以14：0擊潰台鋼雄鷹隊。

龍隊近期吞下一波4連敗，今天華麗止敗，首局先由劉基鴻的陽春砲揭開序幕，第2局前兩位打者郭天信、張政禹雙雙敲安，帶動單局2分入袋。第5局李凱威、劉基鴻分別靠保送、安打上壘，郭嚴文的高飛犧牲打、吉力吉撈．鞏冠二壘打各挹注1分打點，擴大為5：0領先，

雙方差距還在持續膨脹，龍隊第6局又是郭天信、張政禹的安打開局，帶動連續5棒敲安，兩出局後吉力吉撈．鞏冠敲出三分砲，這一球出手，他重心不穩坐倒在地，上演「確信躺」，完美演繹寶可夢「請假王」動作，龍隊最終單局打了一輪、攻下6分大局。

龍隊持續開火，最終狂掃21支安打，改寫先前3隊共同保持的本季單場單隊最多20安紀錄，劉基鴻、郭天信都有4安打，張政禹、吉力吉撈．鞏冠則有3安打。

此役上演本土左投同場較勁，雄鷹江承諺先發4.2局失5分吞敗，連續兩場登板都在第5局被擊退；龍隊由王維中先發5局共用75球，被敲4安打、無失分，送出5次三振，拿下本季第4勝。