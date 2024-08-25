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中職／兄弟1個play搞出2失誤釀禍 威能帝7局好投奪10勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊洋投威能帝。本報資料照片
樂天桃猿隊洋投威能帝。本報資料照片

中信兄弟隊首局的兩次失誤釀禍，多掉的1分，最終就是跨不過的落後差距，終場以2：3輸給樂天桃猿隊，猿隊洋投威能帝7局失2分奪得本季第10勝。

面對兄弟先發投手鄭凱文，猿隊首局就靠串連安打施壓，陳晨威和朱育賢都敲安打攻占一、二壘，林泓育補上打穿中間防線的安打，先帶有1分打點，中外野手宋晟睿、二壘手張仁瑋的傳球再添亂，讓朱育賢再連跑2個壘包，跑回猿隊的第2分。

猿隊4局上靠馬傑森的安打擴大為3：0領先，兄弟下半局掀起反撲，王威晨、許基宏連兩支二壘打先開張分數，曾頌恩安打再建功，追近到1分差，但無法再消弭差距。

威能帝先發7局失2分收工，一啟動牛棚就讓戰局生險境，王志煊面對3打席被敲2安打，莊昕諺接手一出局、一三壘有人局面，曾頌恩打向一壘方向的滾地球，猿隊策動雙殺守備驚險拆彈，9局下再由終結者陳柏豪守成，取得本季第27次救援成功持續在榜上獨走。

威能帝收下本季第10勝，加上魔神樂，猿隊是今年第一支擁有2位10勝級投手的球隊；聯盟另外兩位10勝投手為統一獅隊勝騎士（12勝）、中信兄弟隊艾士特（10勝）。

中信兄弟 威能帝 樂天桃猿 馬傑森

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