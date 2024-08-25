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中職／古林睿煬「超人」好投獵殺悍將 本季已投103局寫新高

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
古林睿煬先發7.2局僅被敲4安打、無失分，送出9次三振。圖／統一獅隊提供
古林睿煬先發7.2局僅被敲4安打、無失分，送出9次三振。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「超人力霸王」主題日延續完美勝率，今天在古林睿煬7.2局無失分、9次三振好投帶領下，獅隊以4：0擊敗富邦悍將隊，4度舉辦這項主題日合計取得11勝0敗。

古林睿煬前兩局6上6下、賞出3K，包括張育成都成苦主，第3局雖被申皓瑋開局敲安，兩出局、二壘有人時，李宗賢也出現安打，但申皓瑋挑戰本壘，被蘇智傑的傳球阻殺擋下。

悍將第4到7局都無法從古林睿煬手中敲出安打，第8局才由周佳樂的安打再燃攻勢，兩出局後王正棠代打敲安，古林睿煬也在此時以7.2局收工，陳韻文登板解決高國麟，守住古林睿煬的無失分成績單。

古林睿煬先前單季最多局數為2021年100局，今天賽前95.1局，加上此役的7.2局後，本季達到103局已經改寫生涯新高。

悍將由新洋投班恩演出初登板，先發4.2局被敲4安打，丟掉1分出現在第2局，前兩位打者陳重廷、林益全都敲安打，楊竣翔打得軟弱的投手前滾地球，但落點巧妙，讓班恩處理不及，形成一支帶有打點的內野安打。

悍將吞下4連敗，在台南3連戰遭到橫掃，雪上加霜的是還多了3位傷兵，昨天范國宸在守備時被強襲球擊中，導致右手拇指挫傷，已在今天降下二軍，今天張育成在第4局揮棒後左手指關節擠壓挫傷，後援投手賴智垣左手上臂遭強襲球擊中，初步判定為撞挫傷，傷情都有待觀察。

古林睿煬先發7.2局僅被敲4安打、無失分，送出9次三振。圖／統一獅隊提供
古林睿煬先發7.2局僅被敲4安打、無失分，送出9次三振。圖／統一獅隊提供

古林睿煬 富邦悍將 張育成 統一獅

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