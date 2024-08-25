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日職／宋家豪用9球投1局無失分 本季第17次中繼成功

中央社／ 台北25日電
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用9球抓3個出局數，投1局無失分，睽違2個多月再拿下中繼成功，為本季第17次中繼成功。聯合報系資料照片
旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用9球抓3個出局數，投1局無失分，睽違2個多月再拿下中繼成功，為本季第17次中繼成功。聯合報系資料照片

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，用9球抓3個出局數，投1局無失分，睽違2個多月再拿下中繼成功，為本季第17次中繼成功，樂天隊終場以2比0擊敗西武隊。

日職樂天金鷲隊今天與埼玉西武獅隊交手，兩隊前3局沒有拿下分數，樂天隊4局上靠著阿部壽樹陽春砲先馳得點，5局上再靠著安田悠馬、小深田大翔、村林一輝接連安打再添1分。

比賽6局上打完樂天2比0領先，6局下樂天換上台灣投手宋家豪登板中繼，宋家豪依序讓打者敲出中外野方向飛球、游擊方向滾地球、三壘方向滾地球出局，總計用9球投1局，沒被敲出安打、無失分，最快球速149公里。

宋家豪上一場一軍出賽為18日，而上一次在一軍拿下中繼成功已經是6月12日，6月底曾被下放二軍，直到7月底回到一軍，今天奪下個人本季第17次中繼成功，近期連3場出賽無失分、賽後防禦率3.31。

樂天隊先發投手古謝樹今天先發用89球投5局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、3次四壞保送，無失分，奪下勝投。

宋家豪 樂天金鷲

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