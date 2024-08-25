中職／洋投班恩初登板4.2局賞7K 扛得住有毒的悍將23號球衣？

富邦悍將隊今天「開箱」新洋投班恩，面對上半季霸主統一獅隊先發4.2局失1分，賞出7次三振，但也有偏多的5次四壞保送，沒投滿5局已用100球。

左投班恩為悍將近期新補進洋投，昨天確定淘汰杰戈、登錄班恩，今天在台南棒球場先發4.2局被敲4安打，100球裡有58球是好球，丟掉1分出現在第2局，前兩位打者陳重廷、林益全都敲安打，楊竣翔打得軟弱的投手前滾地球，但落點巧妙，讓班恩處理不及，形成一支帶有打點的內野安打。

班恩續投第5局，連飆2K後，連續對邱智呈、蘇智傑投出保送，悍將決定換投，吳世豪讓林安可打向右外野飛球遭到接殺，悍將打完前5局以0：1落後，班恩帶著敗投資格退場。

班恩身披悍將23號球衣，球團史本土選手有楊晉豪、王躍霖穿過這個背號，也有許多時期穿在洋投身上，依序是2017年神盾、2023年伍茲以及今年的布藍登，3人合計4勝17敗、防禦率6.10，班恩扛起對洋投來說相當不好穿的悍將23號戰袍。