中職／張育成揮棒後傷退 悍將回應：左手指關節擠壓挫傷
富邦悍將隊戰情低迷，今天張育成更在4局上的打席，揮擊成界外球後左手放掉球棒，甩手釋放痛楚，防護員、總教練陳金鋒上場了解狀況後決定換人，張育成提前傷退，傷情有待觀察。球團表示，初步判斷為左手指關節擠壓挫傷
悍將今天在台南棒球場續戰統一獅隊，面對獅隊的火球派先發投手古林睿煬，張育成首打席遭到三振，令人憂心的畫面出現在4局上，張育成在球數1好1壞後，面對第3球，張育成揮棒後就出現左手甩手的動作，防護員上場了解狀況，張育成雖然臉上仍擠出笑容，但掩不住擔憂。
球團隨後表示，張育成揮棒後左手不適退場，初步判斷為左手指關節擠壓挫傷，先行退場治療。
張育成左手出現傷情，外界不免聯想到他在去年4月底揮空後出現左手鉤狀骨折，當時他剛在世界棒球經典賽打出「國防部長」熱潮，帶著自信重返大聯盟向紅襪報到，亟欲站穩一席之地，這一傷曾讓他喪氣埋怨來得不是時候，甚至為此落淚，今天又在左手出現傷情，難免引起外界擔憂。
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