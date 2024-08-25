中職／郭天信、張政禹禁賽期滿 回一軍排入先發打序

中職味全龍隊野手郭天信、張政禹因出入爭議場所，被罰禁賽7場，昨天執行完畢，今天回到一軍，也馬上排入先發打序中，郭天信先發打6棒、張政禹打7棒。

龍隊野手郭天信、張政禹因為出入德州撲克爭議場所，在本月7日被聯盟禁賽7場、罰款新台幣7萬元，從16日開始計算7場禁賽，昨天執行完畢。

郭天信、張政禹都在6日就被下放二軍，郭天信下二軍期間總計4場出賽，共14打數敲出1支安打，張政禹則是14打數敲出7支安打、包括1發全壘打，兩人今天都回到一軍。

龍隊張政禹。記者曾原信／攝影

龍隊今天作客澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊交手，郭天信先發打6棒、守中外野，張政禹先發打7棒、守游擊。此外，預計明天向U23世界盃棒球賽台灣隊報到的野手王順和今天繼續先發，打9棒、守左外野。

龍隊今天球員異動還有冉承霖、劉俊緯降二軍，另外新註冊野手陽念祖，劉俊緯也預計明天向U23代表隊報到。