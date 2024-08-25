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U15世界盃／劉任右6.2局10K、馬佑嘉3打點 中華隊與尼加拉瓜爭季軍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊將和尼加拉瓜爭奪季軍。圖取自二重國中棒球隊臉書
中華隊將和尼加拉瓜爭奪季軍。圖取自二重國中棒球隊臉書

U15世界盃棒球賽今天進行超級循環複賽最後一戰，中華隊在賽前已經確定無緣冠軍賽，此役在劉任右6.2局無失分、10次三振好投帶領下，以4：0完封哥倫比亞，複賽3勝2敗作收，將與尼加拉瓜爭奪季軍。

劉任右先發6.2局共用93球，58球是好球，只被敲2安打、無失分，他續投第7局連飆2K後被換下，楊至皓接手雖先投出保送，但隨即飆出再見三振。

中華隊的攻勢在首局靠1安打、1保送及失誤的出現，攻占滿壘，馬佑嘉補上適時安打開張分數；第3局9蘇子進的三壘打開局，羅師騁安打攻下中華隊第2分。第5局馬佑嘉的二壘打再度建功，一棒打下2分打點。

冠軍賽門票在稍早波多黎各11：7擊敗墨西哥、日本7：2擊敗尼加拉瓜已經產生，日、波雙雙在超級循環複賽取得4勝1敗，將在明天爭冠；中華隊3勝2敗，排名第3，將與2勝3敗、排名第4的尼加拉瓜爭奪季軍。

這項賽事從2012年起自IBAF世界青少棒錦標賽改制為U15世界盃，改制後的5屆分別由美國、古巴各兩度稱霸，委內瑞拉拿下1冠，本屆美國、古巴皆未參賽，日本繼2016年後再度挺進決賽，波多黎各則是首度爭冠；中華隊則在過去5屆最佳成績為3度取得季軍。

中華隊 青少棒錦標賽

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