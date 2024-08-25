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威廉波特少棒／賴承希5.1局12K「謝謝隊友相信我」 中華隊暌違15年爭冠

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威廉波特少棒／賴承希5.1局12K「謝謝隊友相信我」 中華隊暌違15年爭冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
代表台灣參賽的桃園龜山國小，今天在LLB世界少棒賽稱霸國際組，前進世界大賽。圖／取自Little League官方X
代表台灣參賽的桃園龜山國小，今天在LLB世界少棒賽稱霸國際組，前進世界大賽。圖／取自Little League官方X

LLB世界少棒賽今天產生冠軍賽門票歸屬，代表台灣參賽的桃園龜山國小，由先發投手賴承希5.1局失1分、狂飆12次三振帶領，以4：1擊敗委內瑞拉，奪得國際組冠軍，繼2009年後再挺進世界大賽，明天凌晨與美國組冠軍爭霸。

賴承希先發5.1局共用87球，其中58球好球，僅被敲出3安打、失1分，賞出12K，他在前5局未失分，直到第6局以保送開局，一出局後再被敲二壘打，換上邱唯喆接手，委內瑞拉靠一壘方向滾地球護送回1分，記在賴承希帳上。

賴承希好投吸睛，賽後也直呼對自己的表現感到開心，除了謝謝教練和到場支持的球迷外，他也說：「也謝謝我的隊友，這麼相信我，有你們才有現在的我。」

中華隊首局就靠2保送攻占得點圈，並靠暴投跑回1分，第3局委內瑞拉連續5打席投出保送，還有暴投出現，再奉送2分；中華隊第4局兩出局後由陳泊瑋敲出安打，邱唯喆打向中外野方向的飛球，委內瑞拉中外野手原已接到這球，但與游擊手追球相撞倒地，也把球撞了出來，這次失誤讓中華隊跑回第4分。

中華隊打線全場僅3安打，和委內瑞拉一樣多，但靠8次保送攻略對手，最終收下世界大賽門票，對手將是從美國組出線的美東南區。

中華隊前一次在這項賽事挺進世界大賽已是2009年，當時同樣由龜山國小參賽，前一次冠軍則為1996年高雄市復興國小少棒隊。

代表台灣參賽的桃園龜山國小，今天在LLB世界少棒賽稱霸國際組，前進世界大賽。圖／取自Little League官方X
代表台灣參賽的桃園龜山國小，今天在LLB世界少棒賽稱霸國際組，前進世界大賽。圖／取自Little League官方X

世界大賽 中華隊

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