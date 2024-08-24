中職／江坤宇用再見安彌補失誤 兄弟斬斷猿隊7連勝

中信兄弟隊與樂天桃猿隊鏖戰到延長賽，本場難得出現失誤的游擊手金手套江坤宇，在10局下敲出再見安打，讓這場漫長賽事終於劃下句點，兄弟以4：3贏球、斬斷猿隊7連勝。

此戰因下雨關係從原訂5點開賽延後至6點50分，沒多久就打出火氣，3局上猛登對朱育賢投出挖地瓜壞球，猿隊提出挑戰但失敗，已經脫下護具的朱育賢重新穿戴、又補噴球棒止滑劑，花了一些時間，讓猛登不滿碎念，三振朱育賢後吼了幾聲，與猿隊一壘指導教練陳彥夆產生言語交換，雙方清空板凳，不過衝突未擴大。

兄弟在5局下靠著2支內野安打及觸身球製造滿壘，陳俊秀的適時安打敲回1分打點，加上對手失誤多得1分，接著許基宏高飛犧牲打，取得3：0領先。

只不過5局下被觸身球打到的陳子豪因此提前退場，兄弟球團表示，陳子豪遭觸身球擊中左手掌傷退後，為了保守起見，已由防護員陪同至醫院做進一步的檢查。

然而6局上1出局後，朱育賢敲出的中間方向滾地球，江坤宇往二壘方向移動，結果球打到手套前緣彈出形成失誤，接著猿隊就靠觸身球保送、林智平敲安打回第1分，2出局後馮健庭的長打敲回2分，追平比數。

這3分都不算在先發投手猛登的責失，他投完6局無關勝敗；猿隊先發投手魔神樂則是5局丟掉3分（1分責失），同樣無關勝敗。

兄弟在7局下錯過1出局、滿壘的得分機會，進入延長賽10局上，猿隊也有1出局滿壘機會，然而從9局登板的吳俊偉成功踩住煞車，後援2局無失分。