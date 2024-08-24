中職／超人靈氣！林佳緯逆轉砲 餅總登隊史最多勝教頭

統一獅隊穿上「超人力霸王」球衣彷彿有靈氣加持，今晚又靠著林佳緯的3分砲逆轉比數，以7：5擊敗富邦悍將隊拿下3連勝，也是「超人力霸王」主題日舉辦以來的10連勝，林岳平則以執教281勝超越呂文生獨居隊史第一。

獅隊今天在2局下先馳得點，不過4局上申皓瑋的陽春砲也讓悍將追平比數，4局下獅隊又靠安打串連攻下2分，只不過5局上悍將棒打高塩將樹，高國麟2分打點安打追平、林哲瑄1分打點安打超前，王鏡銘接手後也被戴培峰敲出二壘打再掉1分。

面對2分落後，獅隊在7局下由楊竣翔保送、陳聖平安打製造無人出局、一二壘有人，林佳緯上場前悍將先喊出暫停，不過岳少華投出的第1球就被林佳緯鎖定，轟出右外野逆轉三分砲。

林佳緯開轟後還帥氣甩棒，他在賽後開玩笑說，自己有看過林安可打全壘打的動作，「有跟他說，我打全壘打示範給你看。」

至於開轟的想法，林佳緯透露，一開始想要短打做機會給下一棒邱智呈，對方喊暫停時也趁機與邱智呈討論，「後來決定相信自己。」

獅隊先發投手林詔恩僅投3.1局，用球數來到70顆，被敲5支安打失1分，高塩將樹接手後1.1局失5分，但靠隊友火力逃過敗投。

獅隊自2018年與「超人力霸王」合作舉辦主題日開始，該年4場主題日賽事都拿下勝利，2019年2場、2021年3場也都贏球，今年第一場「超人力霸王」主題日又拿下勝利，明天要繼續挑戰穿上這款特製球衣的11連勝。