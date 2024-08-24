中職／魔鷹連兩天開轟衝上雙冠王 自豪腳程也很快
台鋼雄鷹隊與味全龍隊今晚以全壘打互轟，蔣少宏的三分砲一度幫龍隊追平，不過魔鷹的兩分砲立刻要回領先，最終以7：5拿下勝利，雄鷹取得3連勝也讓龍隊吞下4連敗，連兩天開轟的魔鷹已經累積25轟、76分打點，兩項數據都聯盟第一。
龍隊在1局上靠郭嚴文的二壘安打先馳得點，不過鋼龍突然不穩，單局3次四壞保送，中間夾著一支安打，讓龍隊攻下2分超前；5局上吉力吉撈．鞏冠的二壘安打為龍隊追回1分，不過6局下雄鷹又添1分回到3分差。
7局上蔣少宏棒打先發投手哈瑪星，一發左外野三分砲將比數追平；不過7局下面對陳禹勳投球，魔鷹在2出局、一壘有人時炸裂，一棒轟出超前兩分砲，雄鷹就此領先到底。
魔鷹敲出25轟，與全壘打榜第2名的吉力吉撈拉開到5支的差距，而敲回2分打點也讓他在打點榜以76分打點與林安可並列第一，3成17打擊率則排在聯盟第四。
連續兩天開轟，魔鷹表示：「感覺很好，幫助球隊贏球感覺更好。」22日魔鷹曾跑出生涯首盜，當時連總教練洪一中都感到意外，魔鷹也說：「其實我腳程滿快的，只是希望能夠健康完成賽季。」
雄鷹捕手張肇元在8局下打擊時遭到三振，然而卻疑似不滿好球帶，對著主審陳均瑋抗議，隨後遭到驅逐出場。
哈瑪星先發以110球投了6.2局，被敲9支安打掉5分，不過只有1分責失，龍隊先發投手鋼龍則是5局失3分（2分責失），2人最終都無關勝敗。
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