中職／蘇智傑兒子澤澤開球見偶像 超人力霸王幫加油

暑假尾聲強檔主題日，統一獅「超人力霸王聯名主題日」今明兩日於台南棒球場登場，除了場外超人力霸王遊戲活動及拍照見面會，與吸睛的進場和闖關贈品外，今天特別邀請蘇智傑及「超人力霸王鐵粉」蘇智傑兒子澤澤擔任開球嘉賓。

蘇智傑時常會在社群媒體上分享家庭趣事畫面，與兒子澤澤間的互動總是令人會心一笑，是球迷間眾所皆知的中職愛家好男人之一。

今日賽前開球練習時，澤澤和潘傑楷兒子苡碩與蘇智傑互相傳接球，蘇智傑女兒在練習中更是抱著蘇智傑，展現家庭恩愛，吳承諭也跟著加入練習，教導澤澤與苡碩如何投球。

今日超人力霸王殺陣秀結合開球環節中，超人力霸王雅克再度現身於球場中央，對抗宇宙怪獸迪格洛斯，協助澤澤成功為今日賽事開出好球，澤澤可愛的模樣及殺陣秀，讓看台觀眾舉起相機和手機拍照錄影，甚至有些小球迷也跟著大喊「加油」。

超人力霸王主題日首日即吸引許多球迷支持，更有不少家庭進場同樂。明日將會有不同活動登場，局間也有殺陣秀，讓賽前未能觀賞的球迷也能一同參與，歡迎對超人力霸王有興趣的球迷入場觀賞主場賽事，為統一獅加油。