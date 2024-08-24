韓職／月薪連最低工資都不到？曝韓啦啦隊處境：難怪李珠珢來台超開心

中華職棒啦啦隊文化近幾年的盛行，吸引了許多球迷的目光，成了場上競技之外的最美風景；特別是韓風吹拂，從李多慧到李雅英、邊荷律、安芝儇、李晧禎等，韓國啦啦隊女神的專業能力、姣好面貌和身材，不斷襲捲台灣，蔚為一股風潮。

近日訪台造成轟動的起亞虎啦啦隊，陣中年僅20歲的新星李珠珢，因為臉蛋甜美、清純氣質搭配魔性「三振舞」，迅速擄獲台灣球迷的心；李珠珢在台灣表演期間的真誠笑容與多樣表情，與在韓職期間判若兩人，更讓台灣球迷敲碗，希望有球團可以網羅她。事實上，還真有消息傳出李珠珢有望明年來台發展，引發了台韓兩地球迷極大討論。

有熟知韓國文化的YouTuber就提到韓職啦啦隊所面臨的一些狀況，和台灣充滿自由歡樂的球場氣氛形成強烈對比，這讓很多韓國啦啦隊女孩都樂意遠渡重洋來發展。

韓國YouTuber「挖系桑米西」的影片提到，李珠珢在台灣大受歡迎的消息很快在韓國論壇掀起熱議，有些人可能不滿今年賽季都還沒有結束，卻傳出她會前往台灣發展的消息；但也有人認為，既然有更好的待遇和發展機會，人往高處爬乃天經地義。

「挖系桑米西」認為韓職啦啦隊面臨台灣球團的挖角有4個問題難解，一是垂直上下關係、保守僵硬的文化、訓練嚴格高強度，還有最關鍵的薪資報酬。

影片指出，韓職啦啦隊是以比賽場次計算，有比賽才有薪水，一個月薪資大概只有100萬韓元（大約台幣24000元），遠不及一般人的最低工資。考量到長時間且高強度的訓練，以及韓國練習生文化的高壓競爭力，對於啦啦隊新手來說生存條件更加嚴苛。

像是知名啦啦隊女神朴騏良曾在節目中坦承，啦啦隊的月薪有時候甚至不到100萬韓幣，加上額外去打工，平均年薪大約2069萬韓元（約台幣49萬6800元），收入少的話僅有1625萬韓元（約台幣39萬元左右）。

當然，隨著韓職蓬勃發展，啦啦隊的月薪待遇已經提升到150萬韓元（約台幣3萬3000元），但啦啦隊的地位普遍更低，所遭遇的網路攻擊卻不見得少。因此朴騏良很希望自己後輩能夠穩定領取月薪，不然真的太辛苦了。此外，也有跳過啦啦隊的YouTuber透露，在她還是菜鳥的階段，1個月只領到30萬韓幣（約台幣7200元）。

富邦悍將起亞虎啦啦隊來台交流，朴星垠（左起）、劉世彬、金韓拿、鄭嘉睿、朴信妃、李珠珢5名起亞虎啦啦隊出席拍照會，並在賽前表演與球迷同樂。記者許正宏／攝影

在台灣，由於不像韓國有發展完整和競爭激烈的偶像團體模式，啦啦隊成員某種程度已經是另類的偶像藝人，只要知名度與人氣夠高，對於接節目通告、商業活動、拍攝廣告等本業外事務都具有極大優勢，整體待遇和發展機會就更吸引人。

YouTuber指出，對比這樣嚴酷的環境，無怪乎啦啦隊女孩在中職應援時不免會感到更幸福，展現更美好的笑容與自我個性，與球迷的互動也更為自然親切。影片最後也提到，基於這些差異，「這也是李珠珢或許在台灣笑得如此開心的原因！」