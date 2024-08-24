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U23世界盃／交流賽拿兩獎 呂昱廷定位中繼善用2優勢

中央社／ 新北24日電
台灣體大投手呂昱廷（前）入選U23世界盃棒球賽代表隊，這次U23世界盃定位中繼，他24日受訪表示，有感受到有經驗隊友在心態上能放比較開，自己則容易鑽牛角尖、是需要學習之處。中央社
台灣體大投手呂昱廷（前）入選U23世界盃棒球賽代表隊，這次U23世界盃定位中繼，他24日受訪表示，有感受到有經驗隊友在心態上能放比較開，自己則容易鑽牛角尖、是需要學習之處。中央社

U23世界盃棒球賽投手呂昱廷移地訓練交流賽拿兩個投手獎，儘管球速不快，但善用出手姿勢讓球路更有壓制力，此次定位中繼、希望心態放開全力拚。

台灣體大投手呂昱廷入選U23世界盃棒球賽代表隊，先後赴美國打NCAA交流賽、捷克棒球週賽事與荷蘭哈連盃交流賽，讓他收穫滿滿，他透露，在NCAA交流賽狀況不佳，投不到1局就被換掉，投手教練周宗志協助調整，固定出手點，也在後面兩個盃賽收到成效。

呂昱廷在捷克棒球週賽事對日本後援登板投4.2局，最後因再見傳球失誤球隊輸球，但他表示印象深刻，那場比賽是調整過後首戰，比較放開丟、沒有太多顧慮，意外也丟得蠻好的。

呂昱廷提到，日本隊陣中也是大學球員，但跟台灣大學球員落差很大，日本球員擊球率高、破壞性強，兩好球之後外角球也不會追打，就算碰成軟弱滾地球也能靠著腳程上壘。

呂昱廷接著在荷蘭哈連盃合計3場出賽無失分，包括對上日本後援3.1局，呂昱廷在捷克棒球週、荷蘭哈連盃都獲選賽會最佳投手獎。

呂昱廷不是火球派投手，主要投球特色是4分之3出手角度，周宗志也提到，像呂昱廷這類型投手，可以製造較多的滾地球，球會有點跑伸卡，如果控制不錯、球下墜狀況好，壓制能力沒有太大問題，也是可以吃局數的投手，此次U23世界盃棒球賽將定位長中繼。

透過國外交流賽開眼界，呂昱廷認為收穫之一是明白兩好球後球的位置很重要，不要讓自己處於球數落後，能搶好球就要搶，至於進到代表隊，也感受到有經驗的隊友在心態上放比較開，自己容易鑽牛角尖、是需要學習的地方。

呂昱廷高中畢業後沒有選擇投入中職選秀，先進大學磨練，他也透露，職棒曾經是很大的夢想，但家人希望他穩定，會等U23世界盃打完後看狀況再評估，看要挑戰選秀或者選擇業餘社會隊。

中職選秀 棒球

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