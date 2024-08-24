中職／「最後一場洲際」是告別文？峮峮哭喊：這麼希望我退出嗎

中信兄弟啦啦隊人氣成員峮峮日前在IG宣布，本季例行賽不會再到台中洲際棒球場應援，引起網友紛紛猜測她是不是球季後就要引退了，讓她今天趕緊在限動發文出面解釋，自己只是少打「今年」2個字。

峮峮在20日的IG發文寫道，「我例行賽中的最後一次洲際，四連勝太快樂了。」她也分享自己比「忍者」和「愛心」手勢的可愛照。

不過貼文一出，不少網友留言詢問，「明年還會跳吧？希望只是今年例行賽最後一次」，懷疑這是峮峮的告別文。

眼見留言失控，峮峮今天在限動轉發自己這則貼文，並挑選抿嘴的無辜照，寫下「那個…我只是少了『今年』，為什麼要說成是我人生最後一場洲際例行呢？這麼希望我退出嗎？」並留下哭哭表情符號。

峮峮解釋自己沒有要引退，只是少打了2個字。 截圖自峮峮限動

這代表峮峮還沒打算這麼快離開球場，事實上現年34歲的峮峮今年3月曾表示，生涯規劃是啦啦隊跳到35歲。