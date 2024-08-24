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中職／獅隊急補外籍投手教練 曾來台打過那魯灣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
獅隊宣布聘任投手教練霍斯曼加盟獅隊教練團，是1997年那魯灣台灣大聯盟外籍球員選秀會台中金剛隊第一指名，當時登錄名為「騎士」 聯合報系資料照
獅隊宣布聘任投手教練霍斯曼加盟獅隊教練團，是1997年那魯灣台灣大聯盟外籍球員選秀會台中金剛隊第一指名，當時登錄名為「騎士」 聯合報系資料照

統一獅隊近期牛棚投手狀態不穩，球團今天宣布聘請前那魯灣洋投霍斯曼（Vince Horsman）擔任投手教練，預計9月初抵台報到，主要任務協助一、二軍投手訓練及調整。

為強化投手訓練及調整，獅隊宣布聘任投手教練霍斯曼加盟獅隊教練團，期待透過外籍教練協助，讓獅隊投手群能夠有更穩定及進步的空間，霍斯曼在美職小聯盟有多年投手教練經驗，將協助到球隊秋訓結束。

霍斯曼曾來過台灣，是1997年那魯灣台灣大聯盟外籍球員選秀會台中金剛隊第一指名，當時登錄名為「騎士」，該年也曾轉戰年代勇士隊，留下19場出賽（5場先發）、0勝4敗、防禦率5.21的成績，隔年返美後就轉任教練。

霍斯曼執教經歷：

1998年，他作為巴爾的摩金鶯隊的擊球練習投手進入教練行列，並一直擔任該職位直到2004年

美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Auburn Doubledays投手教練（2009年）

美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Lansing Lugnuts投手教練（2011年～2014年）

美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟Dunedin Blue Jays投手教練（2015年）

美國職棒多倫多藍鳥隊小聯盟New Hampshire Fisher Cats投手教練（2016年～2019）

小聯盟 美國職棒 藍鳥

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