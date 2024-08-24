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中職／杰戈掰掰！悍將洋投選擇題有答案 留富藍戈等4人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊的洋投選擇題有了答案，最後捨棄杰戈。 聯合報系資料照
富邦悍將隊的洋投選擇題有了答案，最後捨棄杰戈。 聯合報系資料照

富邦悍將隊的洋投選擇題有了答案，杰戈在中職官網狀態顯示為註銷，代表831大限前，悍將決定留下後援投手富藍戈，搭配羅戈、藍力、班恩三名先發投手。

悍將昨天在延長賽中因為再見觸身球，以3：4輸給統一獅隊，下半季戰績掉到第6名，自4月20日後再次墊底，8月戰績是3勝12敗。

而今天根據中職官網的球員狀態顯示，杰戈已經遭到註銷註冊，在一軍留下出賽5場、3勝2敗，防禦率2.40、被上壘率1.43的成績。

悍將在8月中簽下新洋投班恩後，誰會遭到割捨成為討論話題，總教練陳金鋒曾表示：「誰狀況好就留誰。」結果來看悍將仍選擇維持3先發、1後援的洋投配置。

富藍戈今年出賽49場，防禦率2.38、被上壘率1.30，拿下4勝5敗、19次救援成功，近期因狀況不佳從終結者改任佈局投手，最近兩場中繼登板、2局失1分，拿下1次中繼成功。

中職 富藍戈

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