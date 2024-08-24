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U18亞洲盃／日本隊名單出爐 甲子園冠軍左投等入選

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本代表隊U18亞洲盃18人名單。截圖自日本武士隊官方X 截圖自日本武士隊官方X
日本代表隊U18亞洲盃18人名單。截圖自日本武士隊官方X 截圖自日本武士隊官方X

今年9月2日到8日將在台灣舉行的第13屆亞洲U18青棒錦標賽，日本高校野球連盟宣布日本代表隊18人名單，包括今年勇奪夏季甲子園冠軍的京都國際中學高校王牌左投等人。

日本電視台（Nippon TV）及朝日新聞報導，日本U18代表隊名單包括今年勇奪日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）冠軍的京都國際王牌左投中崎琉生，及亞軍關東第一高校的投手坂井遼與捕手熊谷俊乃介。

另外還有堅持使用木棒仍在高中生涯總計敲出64支全壘打的早稻田實業學校打者宇野真仁朗，及大阪桐蔭高校強打德丸快晴等人。監督由小倉全由擔任。

中崎琉生在今年夏季甲子園共登板先發4場比賽，其中完投2場，總計投了31局、被敲26安丟5分，共投出33次三振。

令人印象深刻的是中崎在冠軍戰主投9局無失分，京都國際後來在採用突破僵局制的10局以2比1力克關東第一奪隊史首冠。

另外，在夏季甲子園以投打「二刀流」表現活躍的鶴岡東高校櫻井椿稀也獲選，是日本東北地方唯一入選U18的選手。

日本U18名單如下：

投手部分：鶴岡東3年級櫻井椿稀、關東第一3年級坂井遼、東海大學附屬相模高校3年級藤田琉生、京都國際3年級中崎琉生、報德學園高校3年級今朝丸裕喜、報德學園3年級間木步、廣陵高校3年級高尾響，及興南高校3年級田崎颯士。

捕手部分：高崎健康福祉大學高崎高校3年級箱山遙人和關東第一3年級熊谷俊乃介。

內野手部分：健大高崎3年級高山裕次郎、花咲德榮高校3年級石塚裕惺、早稻田實3年級宇野真仁朗、智辯學園和歌山高校3年級花田悠月，及明德義塾高校3年級山畑真南斗。

外野手部分：大阪桐蔭3年級德丸快晴、大阪桐蔭3年級境亮陽，及廣陵高校3年級濱本遙大。

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