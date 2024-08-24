U15世界盃／中華隊不敵波多黎各 拚冠軍賽自助還要人助

與強敵波多黎各的正面交鋒，中華隊在U15世界盃複賽第二戰2：8不敵對手，戰績2勝2敗掉到第三，若要搶進冠軍戰不僅下一場對哥倫比亞必須贏球，還要期待日本、波多黎各輸球。

余念孝在複賽首戰上場關門，幫助中華隊擊敗日本隊，第二戰改當先發投手，不過開賽就出現不穩，連2保送開局後，抓到1出局又被敲出安打掉分，中華隊緊急換上吳昊翔，卻也連投2次保送、奉送1分，只能再換投。

吳壬睿接手後又是保送走在前面，丟掉1分，接著被敲出2支安打、掉2分，不過靠守備幫忙抓到對方想拚三壘的跑者，最後讓打者敲出飛球出局，才抓到第3個出局數，但1局上就已經丟掉6分。

吳壬睿中繼一路投了3.2局，只有失1分，後援的莊子濬前2局沒掉分，不過7局上出現危機，保送後又因失誤讓對手攻佔一、三壘，隨後因高飛犧牲打、安打丟掉2分（1分責失），中華隊再換上王浚豪接手抓下最後2出局。

中華隊打線則是直到6局下才突破鴨蛋，楊曜丞、羅師騁、許育傑的接連安打，加上對手失誤，幫助中華隊攻下2分。

中華隊帶著預賽1勝1敗晉級，複賽兩場贏日本、輸波多黎各，而日本另一場贏球，目前戰績由日本、波多黎各同以3勝1敗並列第1，中華隊排第3。

中華隊要晉級冠軍戰下一場必須擊敗哥倫比亞隊，且日本一定要輸，日本輸、波多黎各贏的情況下，中華隊因對戰日本隊優勢可晉級，日本、波多黎各都輸的話，三隊戰績互咬要比較對戰優質率。