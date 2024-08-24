快訊

提早一個月關門！ 花蓮人私房美食「蚵仔嫂」突永久停業 饕客撲空不捨

MLB／同場比賽竟一人打兩隊！大聯盟奇特紀錄將添一筆

豆漿降膽固醇又助減肥！專家驚揭「5種人」小心喝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U15世界盃／中華隊不敵波多黎各 拚冠軍賽自助還要人助

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊不敵波多黎各，想挺進冠軍戰難度倍增。圖取自二重國中棒球隊臉書
中華隊不敵波多黎各，想挺進冠軍戰難度倍增。圖取自二重國中棒球隊臉書

與強敵波多黎各的正面交鋒，中華隊在U15世界盃複賽第二戰2：8不敵對手，戰績2勝2敗掉到第三，若要搶進冠軍戰不僅下一場對哥倫比亞必須贏球，還要期待日本、波多黎各輸球。

余念孝在複賽首戰上場關門，幫助中華隊擊敗日本隊，第二戰改當先發投手，不過開賽就出現不穩，連2保送開局後，抓到1出局又被敲出安打掉分，中華隊緊急換上吳昊翔，卻也連投2次保送、奉送1分，只能再換投。

吳壬睿接手後又是保送走在前面，丟掉1分，接著被敲出2支安打、掉2分，不過靠守備幫忙抓到對方想拚三壘的跑者，最後讓打者敲出飛球出局，才抓到第3個出局數，但1局上就已經丟掉6分。

吳壬睿中繼一路投了3.2局，只有失1分，後援的莊子濬前2局沒掉分，不過7局上出現危機，保送後又因失誤讓對手攻佔一、三壘，隨後因高飛犧牲打、安打丟掉2分（1分責失），中華隊再換上王浚豪接手抓下最後2出局。

中華隊打線則是直到6局下才突破鴨蛋，楊曜丞、羅師騁、許育傑的接連安打，加上對手失誤，幫助中華隊攻下2分。

中華隊帶著預賽1勝1敗晉級，複賽兩場贏日本、輸波多黎各，而日本另一場贏球，目前戰績由日本、波多黎各同以3勝1敗並列第1，中華隊排第3。

中華隊要晉級冠軍戰下一場必須擊敗哥倫比亞隊，且日本一定要輸，日本輸、波多黎各贏的情況下，中華隊因對戰日本隊優勢可晉級，日本、波多黎各都輸的話，三隊戰績互咬要比較對戰優質率。

中華隊

延伸閱讀

U23世界盃／中華隊演練突破僵局制 郭李建夫：投打都還需調整

U17女排世錦賽／中華隊逆轉勝巴西 晉級4強拚獎牌

U15世界盃／余利亞7局上清壘安！中華隊大逆轉擊敗日本

U23世界盃／王念好再扛中華隊四棒 悍將經歷成養分

相關新聞

U15世界盃／中華隊不敵波多黎各 拚冠軍賽自助還要人助

與強敵波多黎各的正面交鋒，中華隊在U15世界盃複賽第二戰2：8不敵對手，戰績2勝2敗掉到第三，若要搶進冠軍戰不僅下一場對...

中職／張育成開轟還是輸 悍將8月12敗相隔125天又墊底

富邦悍將隊8月戰績直直落，今天雖有張育成開轟一度領先，但最終與統一獅隊纏鬥到延長賽以3：4落敗，悍將吞下單月第12敗，下...

中職／魔鷹3安錯過完全打擊 鳥松首勝送龍隊3連敗

台鋼雄鷹隊今天狂掃17支安打，以11：2大勝味全龍隊，魔鷹單場3安包含本季第24轟，鳥松則是以6局失1分的優質先發寫下來...

中職／暴力猿！樂天擊倒兄弟奪7連勝 還打破洲際玻璃

樂天桃猿隊今日投打俱佳，林智平單場4安猛打包含1轟，先發投手肯特則是8局失1分好投，以6：1擊敗中信兄弟隊，7連勝追平統...

棒球／台北美國學校棒球隊想打黑豹旗 受限規定盼圓夢

黑豹旗青棒賽是台灣青棒指標型賽事，但台北美國學校棒球隊礙於學校規定無法參賽。家長Frank認為，努力多年都沒有機會，盼能...

甲子園／韓僑學校京都國際首奪冠 韓國總統尹錫悅發文祝賀

第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天由京都國際中學高中首次奪冠，睽違68年再次由京都的學校在夏甲封王，韓國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。