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中職／張育成開轟還是輸 悍將8月12敗相隔125天又墊底

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊張育成敲出本季第6轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成敲出本季第6轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊8月戰績直直落，今天雖有張育成開轟一度領先，但最終與統一獅隊纏鬥到延長賽以3：4落敗，悍將吞下單月第12敗，下半季戰績掉到第6名，也是相隔125天再次墊底。

獅隊今天在1局下先馳得點，不過5局上悍將張育成從布雷克手中轟出2分砲逆轉局面，下半季才加盟的他已經累計6轟，並列悍將本季最多。

獅隊在6局下靠林岱安的適時安打追平比數，楊竣翔8局下的內野安打更一度超前，不過9局上趁著陳韻文不穩，悍將在1出局後攻佔一、三壘，李宗賢敲出的三壘高彈跳球，獅隊難以完成雙殺，只抓到1出局下讓悍將攻得追平分。

延長賽10局上進入突破僵局制，吳承諭接手連抓3個出局數，10局下悍將由江國豪接手，獅隊在1出局後攻佔滿壘，江國豪投出的近身球打到潘傑楷大腿，經過重播輔助判決維持原判，形成再見觸身。

獅隊總教練林岳平收下執教生涯第280勝，追平呂文生並列隊史最多，單場4安打的楊竣翔不僅刷新個人新高，也是生涯首度獲得單場MVP。

此役輸球後，悍將8月戰績3勝12敗，下半季戰績12勝17敗與台鋼雄鷹隊無勝差，不過勝率4成14輸給雄鷹的4成19，位居6隊最末，悍將上次墊底已經是4月20日。

統一獅總教練林岳平。圖／聯合報系資料照片
統一獅總教練林岳平。圖／聯合報系資料照片
富邦悍將隊張育成敲出本季第6轟。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊張育成敲出本季第6轟。圖／富邦悍將隊提供

張育成 江國豪

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