中職／魔鷹3安錯過完全打擊 鳥松首勝送龍隊3連敗
台鋼雄鷹隊今天狂掃17支安打，以11：2大勝味全龍隊，魔鷹單場3安包含本季第24轟，鳥松則是以6局失1分的優質先發寫下來台首勝，讓龍隊吞下3連敗。
魔鷹在4局下的二壘安打敲出破口，拿下兩隊本場第1分，雄鷹隊也靠著此局5支安打攻下4分，5局下又是魔鷹高飛犧牲打開啟得分攻勢，單局再猛攻4分擴大領先，也提前為比賽定調。
魔鷹在6局下從李超手中轟出陽春砲，以24轟在全壘打榜上領跑，加上2局下的一壘安打，魔鷹今天3打數3安打，只差三壘安打就可締造完全打擊。
而鳥松來台後前2場先發對中信兄弟隊各丟5分、都吞敗，今天則以103球投滿6局，被敲5支安打只掉1分，另有5次三振、2次四壞保送，拿下生涯首勝，防禦率則從雙位數下修到6.43。
龍隊洋投伍鐸近況不佳，今天先發4.2局被敲13支安打，丟掉8分有7分責失，開季3連勝後苦吞7連敗，防禦率上升到3.95。
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