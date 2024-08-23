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中職／暴力猿！樂天擊倒兄弟奪7連勝 還打破洲際玻璃

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊林智平單場4安猛打。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊林智平單場4安猛打。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今日投打俱佳，林智平單場4安猛打包含1轟，先發投手肯特則是8局失1分好投，以6：1擊敗中信兄弟隊，7連勝追平統一獅隊並列本季最長連勝，還加演打破洲際球場玻璃的小插曲。

猿隊自8月14日起不知輸球為何物，7連勝繼續堆疊球隊本季最長連勝，而下半季戰績與龍頭兄弟隊也追到只剩半場勝差，明天就有機會翻盤。

猿隊今天火力幾乎都與林智平有關，2局上林智平先轟出一發兩分砲，接著安打、保送加上暴投，形成一、三壘有人，蔡鎮宇滾地推進敲回1分。

3局上林立敲出二壘打後，相隔1打席，林智平也敲出二壘打送回1分，7局上則是2出局後林智平又敲出二壘安打，接著馬傑森保送，朱育賢代打敲安送回林智平，馬傑森則靠失誤回來得分。

林智平今天4打數4安打，其中有3支長打，5局上也有一次四壞保送，5打席全上壘，單場9壘打數平個人紀錄，前一次是2016年8月14日對義大犀牛隊，上一次單場4安打已經是2020年5月13日時，當時對手為統一獅隊。

猿隊先發投手肯特也投出代表作，8局投球雖然被敲出6支安打，但沒有保送，另有3次三振，投完8局只用了101球，唯一失分是2局下被陳子豪、詹子賢連敲2支二壘安打，單場投球局數刷新個人新高，原為7.1局。

8局上猿隊攻擊時也出現小插曲，馮健庭打擊時敲出一壘方向界外飛球，直直朝著觀眾席飛去，剛好打破DJ室的玻璃，所幸沒有人受傷，馮健庭看到時也嚇一跳，嘴巴張成大大的Ｏ型。

樂天桃猿隊肯特8局失1分寫個人生涯最長局數。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊肯特8局失1分寫個人生涯最長局數。圖／樂天桃猿隊提供

林智平 樂天桃猿

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