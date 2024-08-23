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「台灣棒球詩篇」音樂會票房佳 將邀球員進場聆賞

中央社／ 台北23日電

「台灣棒球詩篇」音樂會將於10月14日在國家音樂廳登場，是首場以「棒球」為主題的音樂會，門票今天中午開賣已經熱銷千張，也預告將邀請近百名現役、退役球員進場聆賞。

中華職棒與八角塔男聲合唱團合作，開創台灣史上首場以「棒球」為主題的音樂會，將於10月14日晚間7時30分前進國家音樂廳隆重演出，透過棒球和音樂的結合，經全新專業編曲傳遞經典的棒球故事。

八角塔男聲合唱團團長鄭睦群指出，不論是上半場的「嘉義農林校歌」、「中華職棒之歌」、「再出發」、「學會飛翔」與「曾經瘋狂」，或是下半場「六甲嵐」、「動靜之間」及中職6隊應援組曲，皆透過編曲家重新編曲。

八角塔男聲合唱團表示，此次委託的編曲家有賴家慶、張舒涵、黃俊達、侯志正、李建諭、林亮宇、李孟峰、劉毅、曹銘倉及丁乙恆、陣容堅強，本次音樂會特別讓樂手編制更加豐富，除了弦樂四重奏與LiveBand之外，還會新增銅管增加氣勢，希望帶來耳目一新的音樂饗宴。

中華職棒今天發布新聞稿，會長蔡其昌會長表示，這次音樂會與八角塔男聲合唱團、職棒球員工會攜手合作，將邀請近百名現役與退役球員進場，並安排在國家音樂廳最佳的座位區，來感謝所有球員一路上的努力拚戰，合唱團也安排在部分段落演出後，邀請球員們接受大家鼓掌致敬，期待所有的棒球迷買票進場共同參與歷史性的時刻。

「台灣的棒球詩篇」音樂於OPENTIX兩廳院文化生活網進行售票，滿座限量2000席，中午開賣已經熱銷千張，盼球迷一起參與、創造歷史。

中職 中華職棒 棒球

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