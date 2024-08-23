快訊

長榮航空班機「空橋、機身」疑遭雷擊 松山-虹橋航班延後至晚間起飛

為政治獻金爭議再度道歉 柯文哲嘆誤信認識50年老同學

獨／中信金搶親新光金！傳初期收購目標5成以上 每股逾14.5元

棒球／台北美國學校棒球隊想打黑豹旗 受限規定盼圓夢

中央社／ 台北23日電
黑豹旗青棒賽是台灣青棒指標型賽事，但台北美國學校棒球隊礙於學校規定無法參賽，家長希望能有彈性空間。 中華棒協／提供
黑豹旗青棒賽是台灣青棒指標型賽事，但台北美國學校棒球隊礙於學校規定無法參賽，家長希望能有彈性空間。 中華棒協／提供

黑豹旗青棒賽是台灣青棒指標型賽事，但台北美國學校棒球隊礙於學校規定無法參賽。家長Frank認為，努力多年都沒有機會，盼能有彈性空間，讓喜歡棒球的孩子站上黑豹旗舞台。

黑豹旗青棒賽每年底開打話題性十足，為了推動高中學生棒球運動風氣，提升青年棒球技術水準，不分木棒、鋁棒、科班、社團球隊都有機會站上黑豹旗舞台同場競技，從首屆2013年51隊參賽，最多在2019年多達208隊報名，去年高雄女中也成為賽史第一支純女子學校參賽球隊。

台北美國學校校內國小、國中、高中層級都有棒球隊，青棒球隊從2019年2月正式成軍，也一直想要爭取站上黑豹旗的舞台。

學生家長Frank表示，含台灣及東南亞共6個國家國際學校運動相關隊伍所屬的聯盟規定，在非賽季期間，不能以學校名義參加地方賽事，卡在黑豹旗報名需以學校名稱參賽、報名文件需有學校關防，一直沒能讓球員們如願踏上黑豹旗舞台。

Frank解釋，所屬聯盟賽事賽季約在每年清明節左右，但期間不長，所屬聯盟學校的運動隊伍也會想辦法找比賽磨練，因為規定，先前也曾使用社區棒球的名義報名參加國內其他盃賽，如陽明山盃賽事、有不錯的成績。

Frank本身也有棒壘球相關經驗，他的兒子從少棒開始打球，他一直希望幫助球隊有更多比賽和與地方交流的機會，「家長們努力了很幾年，因為學校名稱認定上的規定無法打黑豹旗，真得有點可惜。」

Frank提到，學校相對來說比較沒這麼重視棒球隊，但球隊學生和家長都十分積極投入，學校沒有青棒球場，球員會特別到校外找球場練習，平時也有額外找教練訓練。

球隊中有來自各國的學生，運動不分國界，球員積極、球隊也具有話題性，Frank認為，台北美國學校也是台灣教育體系的一份子，球隊也屬校隊性質，希望能替球員發聲，可以有彈性空間，幫助喜歡棒球的孩子能有機會踏上黑豹旗舞台。

棒球 黑豹旗

延伸閱讀

8球隊跨聯盟籃球邀請賽基隆7天免費看 籃壇新秀顯身手

北勢國中棒球隊舊金山訓練見到黃仁勳 他主動問1句話球員驚喜

金門、澎湖基層球隊挑戰大 離島棒球發展的隱憂

中職／「台灣棒球音樂詩篇」活動倒數 周思齊出面力挺

相關新聞

甲子園／首次冠軍戰突破僵局制 韓僑高中京都國際奪隊史首冠

夏季甲子園冠軍戰今天登場，南韓國際學校「京都國際」在延長賽攻下2分，終場以2：1打敗關東第一高中，奪下校史首座夏甲冠軍，也是1956年平安高校後，再度有京都代表球隊於夏甲奪冠。 京都國際高中成立

棒球／台北美國學校棒球隊想打黑豹旗 受限規定盼圓夢

黑豹旗青棒賽是台灣青棒指標型賽事，但台北美國學校棒球隊礙於學校規定無法參賽。家長Frank認為，努力多年都沒有機會，盼能...

甲子園／韓僑學校京都國際首奪冠 韓國總統尹錫悅發文祝賀

第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天由京都國際中學高中首次奪冠，睽違68年再次由京都的學校在夏甲封王，韓國...

U23世界盃／張峻瑋練習賽投148公里 瘦9公斤盼增重找回球速

張峻瑋入選U23世界盃棒球賽今天在練習賽登板，中繼2局最速148公里，近期瘦了9公斤影響力量，他也盼增重找回球速，海外移...

U23世界盃／中華隊演練突破僵局制 郭李建夫：投打都還需調整

U23世界盃棒球賽中華代表隊今天與新北市成棒隊練習賽，黃柏叡敲出超前比數安打，率隊以6比4搶勝；今天5任投手依序登板，總...

U23世界盃／陳九登遞補入選很期待 提前與中信兄弟隊友同隊

捕手陳九登遞補入U23世界盃棒球賽代表隊，在展開職棒生涯前要先挑戰世界盃舞台，直呼期待高張力舞台磨練經驗；U23世界盃與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。