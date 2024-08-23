快訊

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

U23世界盃／張峻瑋練習賽投148公里 瘦9公斤盼增重找回球速

中央社／ 新北23日電
U23世界盃棒球賽台灣隊23日在新北市進行練習賽，投手張峻瑋（前）中繼登板，投2局被敲1支安打無失分，最快球速148公里。中央社
U23世界盃棒球賽台灣隊23日在新北市進行練習賽，投手張峻瑋（前）中繼登板，投2局被敲1支安打無失分，最快球速148公里。中央社

張峻瑋入選U23世界盃棒球賽今天在練習賽登板，中繼2局最速148公里，近期瘦了9公斤影響力量，他也盼增重找回球速，海外移地訓練看見「怪物多」受刺激，各方面都要提升拚旅外。

張峻瑋高中階段就有近156公里火球，一直都把目標放在挑戰旅外，此次入選U23世界盃棒球賽代表隊，先後跟著代表隊赴美國打NCAA交流賽、捷克棒球週和荷蘭哈連盃賽事，此次代表隊中定位先發。

張峻瑋回國後，今天首度實戰登板，在練習賽對新北市成棒隊（新北禾聯）中繼投2局，被敲出1支安打無失分，最快球速148公里。

張峻瑋透露，升上大學、入選培訓隊後，跑步體能的量拉比較高，可能身體還沒有完全適應，體重突然降太快，近期瘦了約9公斤，雖然投起球來感覺比較輕鬆，但也因此有稍微影響到速度，現在希望把體重再吃回來、希望球速回到之前的狀態、甚至可以再突破，「突破1公里也開心，一步一步來。」

到國外移地訓練，面對成棒層級比賽衝擊，張峻瑋表示，美國同齡球員已經有很多「怪物」，可以輕鬆壓制台灣選手，成棒等級的打者選球也更好，尤其是對上日本隊，纏鬥性高，會一直被打成界外球，只能勇於對決。

張峻瑋也提到，不同於青棒層級，成棒國際賽事臨場應變變得更重要，有時候面對情蒐資料不多的球隊，臨場就須發揮觀察力、馬上觀察對手習性。

成棒第一個國際賽對張峻瑋也很重要，希望在國際舞台投出旅外身價，他表示最想要對上日本隊，之前移地訓練一直輸日本，也希望可以討回來。

棒球 球速

延伸閱讀

U23世界盃／陳九登遞補入選很期待 提前與中信兄弟隊友同隊

U23世界盃／中華隊先發投手5到6人 沙子宸定位看運動家

威廉波特少棒／桃園龜山中華小將勝日本 將爭取國際組冠軍

中職／挑戰兄弟中繼狂紀錄 銳歐身上刺青「看見台灣」

相關新聞

甲子園／首次冠軍戰突破僵局制 韓僑高中京都國際奪隊史首冠

夏季甲子園冠軍戰今天登場，南韓國際學校「京都國際」在延長賽攻下2分，終場以2：1打敗關東第一高中，奪下校史首座夏甲冠軍，也是1956年平安高校後，再度有京都代表球隊於夏甲奪冠。 京都國際高中成立

甲子園／韓僑學校京都國際首奪冠 韓國總統尹錫悅發文祝賀

第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天由京都國際中學高中首次奪冠，睽違68年再次由京都的學校在夏甲封王，韓國...

U23世界盃／張峻瑋練習賽投148公里 瘦9公斤盼增重找回球速

張峻瑋入選U23世界盃棒球賽今天在練習賽登板，中繼2局最速148公里，近期瘦了9公斤影響力量，他也盼增重找回球速，海外移...

U23世界盃／中華隊演練突破僵局制 郭李建夫：投打都還需調整

U23世界盃棒球賽中華代表隊今天與新北市成棒隊練習賽，黃柏叡敲出超前比數安打，率隊以6比4搶勝；今天5任投手依序登板，總...

U23世界盃／陳九登遞補入選很期待 提前與中信兄弟隊友同隊

捕手陳九登遞補入U23世界盃棒球賽代表隊，在展開職棒生涯前要先挑戰世界盃舞台，直呼期待高張力舞台磨練經驗；U23世界盃與...

中職／有福利！張祐嘉秀冰塊盒腹肌 龍隊女孩日走海灘風

專為女性球迷朋友謀福利，味全龍一年一度的「龍粉知己」女孩日，將於8月30日至9月1日接連三天在天母球場開趴，今年以「海灘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。