甲子園／韓僑學校京都國際首奪冠 韓國總統尹錫悅發文祝賀

第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天由京都國際中學高中首次奪冠，睽違68年再次由京都的學校在夏甲封王，韓國總統尹錫悅第一時間在臉書發文祝賀。這所學校雖然位於京都，卻因為前身是韓僑學校，有韓語校歌，韓國色彩濃厚。

過去均未拿過夏季甲子園冠軍的關東第一高中（簡稱關東第一）與京都國際中學高中（簡稱京都國際）今天上午在決賽爭取最高榮譽，也是甲子園史上第一次在冠軍賽打到延長賽。

京都國際在10局上由西村一毅敲出左側安打後，金本祐伍透過保送率先破蛋，接著三谷誠彌又透過右外野高飛犧牲打再得1分，形成2比0。京都國際王牌左投中崎琉生在前9局僅被敲出4安且未失分，第10局由西村一毅上場，儘管失掉1分，但仍成功壓制對方打線，最終關東第一的坂本慎太郎被再見三振出局，讓京都國際以2比1拿下夏甲冠軍。

這是自1956年的平安高中（現改名為龍谷大學平安高等學校）以來，睽違68年再度有京都的學校在夏甲封王。

這是京都球隊在2005年京都外大西高等學校之後，時隔19年再次晉級決賽，也是東京球隊和京都球隊首次在夏甲決賽中交鋒。京都國際是時隔2年第3次參加夏季甲子園，關東第一則是時隔5年第9次參賽。

京都國際奪勝後，現場照例播放獲勝校的校歌，卻是韓語，歌詞中出現「越過東海來到大和之地」、「韓國的校園」等字眼，這是因為這所學校與韓國有相當深厚的淵源。

朝鮮日報報導，京都國際是一所全校只有160名學生的旅日韓國人學校，原本是1947年由在日韓國人為推廣民族教育而創辦的學校，當時名叫「京都朝鮮中學」。

1958年，學校改組為「京都韓國學院」，先獲得韓國政府承認。到了1990年代後期，學生減少到約70人，為了避免被迫廢校，學校成立硬式棒球部，開始大量招收日本學生，轉型成為一所韓日聯合的國際學校，並專注於推廣棒球。目前在校生大多因為喜歡棒球，或對K-POP等韓國文化有興趣而入學。棒球部的61名成員幾乎全都是日本人。

儘管學校已經轉型成國際高中，但是在韓語、英語和日語中，仍舊以韓語授課的時數最多，而且學生每年都會前往韓國交流4到5次。

學校曾經擔心日本學生會對韓語校歌感到不便，考慮過更改校歌。然而對學生進行問卷調查後，許多學生表示，「我是因為喜歡韓國才入學的，為什麼要更改韓語校歌呢？」，因此決定保留韓語版本，也因此出現甲子園今天響起韓語校歌的場景。

夏季甲子園由日本全國約3700所擁有棒球隊的高中，經過激烈的地區比賽後獲勝的49所學校，最後爭奪冠軍，競爭率大約是75比1，使得打進甲子園成為許多高中棒球選手的夢想。

京都國際今年是第3次參加甲子園比賽，2021年他們首次參加夏甲就打入4強，今年比賽更是一路表現亮眼，前4場比賽都打出了2位數的安打。

甲子園決勝まで戦い抜いて優勝した京都国際のメンバーの顔を見ろよ



どこに反日を感じるんだ？



校歌がどうたらで応援してない奴はこの会場に1人もいないぞ？

こんな炎天下で必死に戦い抜いた両校に拍手で終わりでいいのに



ハングル校歌だ朝鮮学校だの



どっちが日本の恥なんだよ pic.twitter.com/IPzMdr1PAt — 鷹村守らない (@7sweljp) 2024年8月23日

韓國總統尹錫悅今天在京都國際奪冠後第一時間發文祝賀，開頭就引用了京都國際的校歌歌詞，表示「越過東海來到大和之地，那是我們偉大祖先昔日的夢想」，京都國際的韓語校歌在甲子園決賽場地上響亮地迴盪。衷心恭喜京都國際贏得甲子園冠軍。

他表示，京都國際「在艱苦的逆境下，取得奇蹟般的成就，位在日同胞帶來了自豪感和勇氣。希望透過棒球，能讓韓日兩國的關係更加緊密。棒球果然很偉大，能夠帶來如此多的感動」。