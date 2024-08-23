快訊

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U23世界盃／中華隊演練突破僵局制 郭李建夫：投打都還需調整

中央社／ 新北23日電
備戰9月在中國開打的U23世界盃棒球賽，台灣隊23日在三重棒球場安排與新北市成棒隊打練習賽，台灣隊由陳冠穎（圖）先發，總計投3局失掉3分，最快球速144公里。中央社
備戰9月在中國開打的U23世界盃棒球賽，台灣隊23日在三重棒球場安排與新北市成棒隊打練習賽，台灣隊由陳冠穎（圖）先發，總計投3局失掉3分，最快球速144公里。中央社

U23世界盃棒球賽中華代表隊今天與新北市成棒隊練習賽，黃柏叡敲出超前比數安打，率隊以6比4搶勝；今天5任投手依序登板，總教練郭李建夫表示，無論投打都有還需要調整的地方。

備戰9月在中國開打的U23世界盃棒球賽，中華隊今天在三重棒球場安排與新北市成棒隊打練習賽，中華隊由陳冠穎先發，總計投3局失掉3分，最快球速144公里。

張峻瑋中繼投2局沒有多掉分數，被敲出1支安打，最快球速148公里，黃仲翔、陳品宏依序登板，都沒有再失分，尹柏淮後援演練突破僵局制，失掉1分非責失分。

中華隊3局上靠著陳九登保送、邱鑫、鄭俊瑋安打先追1分，曾昱磬安打再追1分，5局邱鑫安打、接連盜壘，再靠著王念好安打送回追平分。

7局上曾昱磬敲出二壘打、靠著暴投上到三壘，何恆佑選到保送，黃柏叡適時安打，一棒2分超前比數。

兩隊7局打完中華隊5比3領先，8局演練突破僵局制，8局上中華隊攻下1分，8局下新北市隊也拿下1分，終場中華隊以6比4搶勝。

郭李建夫賽後受訪表示，從海外移地訓練回來後，投手都隔了將近1個月才又實戰登板，陳冠穎今天先發狀況比較多，主要是直球尾勁沒有這麼好，變化球表現還可以，但球路有點偏高。

至於張峻瑋今天雖然是中繼登板，但在正式比賽定位會放在先發，張峻瑋有球速優勢，但面對每局首名打者時都要再謹慎一點，不能僅靠著威猛的球速拚，也是要注意控球。

接下來還有約2週時間備戰，郭李建夫表示，包括打者、投手群都還需要調整，選手的爆發力還沒有展現出來，無論投球的恢愎，或是打擊揮棒速度，都還可以再提升。

延伸閱讀

U23世界盃／陳九登遞補入選很期待 提前與中信兄弟隊友同隊

中職／陳柏清6.2局好投封鎖悍將 雄鷹終止5連敗

中職／江少慶回來了！相隔426天登板 5局4K無失分

U23世界盃／中華隊先發投手5到6人 沙子宸定位看運動家

相關新聞

甲子園／首次冠軍戰突破僵局制 韓僑高中京都國際奪隊史首冠

夏季甲子園冠軍戰今天登場，南韓國際學校「京都國際」在延長賽攻下2分，終場以2：1打敗關東第一高中，奪下校史首座夏甲冠軍，也是1956年平安高校後，再度有京都代表球隊於夏甲奪冠。 京都國際高中成立

甲子園／韓僑學校京都國際首奪冠 韓國總統尹錫悅發文祝賀

第106屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天由京都國際中學高中首次奪冠，睽違68年再次由京都的學校在夏甲封王，韓國...

U23世界盃／張峻瑋練習賽投148公里 瘦9公斤盼增重找回球速

張峻瑋入選U23世界盃棒球賽今天在練習賽登板，中繼2局最速148公里，近期瘦了9公斤影響力量，他也盼增重找回球速，海外移...

U23世界盃／中華隊演練突破僵局制 郭李建夫：投打都還需調整

U23世界盃棒球賽中華代表隊今天與新北市成棒隊練習賽，黃柏叡敲出超前比數安打，率隊以6比4搶勝；今天5任投手依序登板，總...

U23世界盃／陳九登遞補入選很期待 提前與中信兄弟隊友同隊

捕手陳九登遞補入U23世界盃棒球賽代表隊，在展開職棒生涯前要先挑戰世界盃舞台，直呼期待高張力舞台磨練經驗；U23世界盃與...

中職／有福利！張祐嘉秀冰塊盒腹肌 龍隊女孩日走海灘風

專為女性球迷朋友謀福利，味全龍一年一度的「龍粉知己」女孩日，將於8月30日至9月1日接連三天在天母球場開趴，今年以「海灘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。