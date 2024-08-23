甲子園／首次冠軍戰突破僵局制 韓僑高中京都國際奪隊史首冠

夏季甲子園冠軍戰今天登場，南韓國際學校「京都國際」在延長賽攻下2分，終場以2：1打敗關東第一高中，奪下校史首座夏甲冠軍，也是1956年平安高校後，再度有京都代表球隊於夏甲奪冠。

京都國際高中成立於1947年，1958年獲南韓承認、2003年取得日本認證成為正式學校，因該校韓文校歌在甲子園出現，引發日韓兩地熱議。全校目前共只有159名學生，65％日本人，30％南韓籍，棒球社1999年成立，目前有61名社員，只有3名韓國人。

京都國際與關東第一都沒拿過夏甲冠軍，京都國際中崎琉生完投9局無失分，關東第一投手正規9局也沒失分，比賽進入延長賽，這是夏甲冠軍戰首度出現突破僵局制。

10局上京都國際西村一毅代打，擊出左外野安打形成滿壘，隨後金本祐伍選到保送擠回1分，下一棒三谷誠弥擊出右外野高飛犧牲打，送回第2分。

10局下關東第一展開反撲，因對手失誤形成無人出局滿壘，堀江泰祈代打擊出游擊滾地球追回1分。下一棒獲得保送又形成滿壘，但成井聡擊出一壘滾地球，三壘跑者衝本壘遭阻殺出局，最後坂本慎太郎吞下三振結束比賽，京都國際以2：1險勝關東第一，奪下校史首座夏甲冠軍。