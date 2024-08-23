中職／有福利！張祐嘉秀冰塊盒腹肌 龍隊女孩日走海灘風

專為女性球迷朋友謀福利，味全龍一年一度的「龍粉知己」女孩日，將於8月30日至9月1日接連三天在天母球場開趴，今年以「海灘之約」為主題，顏值擔當張祐嘉、呂詠臻、劉基鴻變身陽光男孩，邀請所有女孩們一起抓住夏天的尾巴。

為了迎接每位參加「海灘之約」的女孩們，活動期間味全龍球員將穿著全新「海灘風」主題球衣出賽，這也是龍隊首次運用丹寧布，結合復古剪裁設計可供球迷日常實穿的休閒服飾。

同時味全龍啦啦隊「小龍女」也將配合活動主題，換上各自準備的海灘風服裝登場，帶給球迷朋友最吸睛的應援體驗。

而全台灣最多門店的手搖品牌、擁有超過3500間據點的全家「搖搖茶吧」亦共襄盛舉，將於8月30日至9月1日每天發送特製「搖搖茶吧飲品小卡」給進場的球迷朋友，飲品小卡共有球員、小龍女各三種款式，每款皆能至全家「搖搖茶吧」兌換好喝奶茶乙杯，另現場參加互動遊戲也有機會獲得清涼消暑的「搖搖茶吧」飲品乙杯。

「海灘之約女孩日」8月31日至9月1日週末兩天的入場贈品，分別是兼具主題氛圍及實用性的「粉彩沙灘提袋」與「海灘太陽眼鏡」，與主題球衣穿著搭配還可於賽後進場暢玩海灘球，一秒穿越盛夏度假海灘。

同時場內也同步規劃多項女孩專屬周邊福利，包含氣球DIY拍貼機、 夢幻棉花糖杯、手作花束與串珠體驗等，還有僅限味全龍「龍粉特務」女性成員報名參加的特殊活動，相關詳情將於味全龍官方社群公布。

此外，延續復出推手魏應充的公益理念，味全龍今年再度與天母商圈、爆肝護士聯合舉辦公益募血活動，8月31日上午10時30分至下午5時30分，球迷於天母球場售票亭前廣場參與捐血，即有機會獲得味全龍、德克士、味全食品及天母商圈店家提供的豐富贈禮。