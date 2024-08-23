快訊

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

超微研發中心設廠高雄 陳其邁今親口證實「在亞灣區」

圖解新光金併購案 台新金、中信金「聘禮」比一比

中職／有福利！張祐嘉秀冰塊盒腹肌 龍隊女孩日走海灘風

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍「海灘之約女孩日」將於8月30日至9月1日接連三天在天母球場開趴。圖／味全龍隊提供
味全龍「海灘之約女孩日」將於8月30日至9月1日接連三天在天母球場開趴。圖／味全龍隊提供

專為女性球迷朋友謀福利，味全龍一年一度的「龍粉知己」女孩日，將於8月30日至9月1日接連三天在天母球場開趴，今年以「海灘之約」為主題，顏值擔當張祐嘉、呂詠臻、劉基鴻變身陽光男孩，邀請所有女孩們一起抓住夏天的尾巴。

為了迎接每位參加「海灘之約」的女孩們，活動期間味全龍球員將穿著全新「海灘風」主題球衣出賽，這也是龍隊首次運用丹寧布，結合復古剪裁設計可供球迷日常實穿的休閒服飾。

同時味全龍啦啦隊「小龍女」也將配合活動主題，換上各自準備的海灘風服裝登場，帶給球迷朋友最吸睛的應援體驗。

而全台灣最多門店的手搖品牌、擁有超過3500間據點的全家「搖搖茶吧」亦共襄盛舉，將於8月30日至9月1日每天發送特製「搖搖茶吧飲品小卡」給進場的球迷朋友，飲品小卡共有球員、小龍女各三種款式，每款皆能至全家「搖搖茶吧」兌換好喝奶茶乙杯，另現場參加互動遊戲也有機會獲得清涼消暑的「搖搖茶吧」飲品乙杯。

「海灘之約女孩日」8月31日至9月1日週末兩天的入場贈品，分別是兼具主題氛圍及實用性的「粉彩沙灘提袋」與「海灘太陽眼鏡」，與主題球衣穿著搭配還可於賽後進場暢玩海灘球，一秒穿越盛夏度假海灘。

同時場內也同步規劃多項女孩專屬周邊福利，包含氣球DIY拍貼機、 夢幻棉花糖杯、手作花束與串珠體驗等，還有僅限味全龍「龍粉特務」女性成員報名參加的特殊活動，相關詳情將於味全龍官方社群公布。

此外，延續復出推手魏應充的公益理念，味全龍今年再度與天母商圈、爆肝護士聯合舉辦公益募血活動，8月31日上午10時30分至下午5時30分，球迷於天母球場售票亭前廣場參與捐血，即有機會獲得味全龍、德克士、味全食品及天母商圈店家提供的豐富贈禮。

劉基鴻 味全龍 啦啦隊

延伸閱讀

演過四位「金庸」角色的女演員！ 仙氣逼人的陳玉蓮

楊晨熙產後5個月子宮頸癌前病變動手術 七夕情人節曝現況

為何要罵馬傑森？林襄公開原因「親解兩人真實關係」

中職／「加強版一粒」竟落選味全龍啦啦隊 網哀號：好可惜

相關新聞

U15世界盃／余利亞7局上清壘安！中華隊大逆轉擊敗日本

中華隊在U15世界盃預賽以4勝1敗、B組第一之姿晉級，複賽首戰在今天對上日本隊，雖然全場出現6次失誤，但在7局上灌進5分...

中職／胡智爲「撞臉」影后鍾欣凌 本人認證：弟我終於找到你

統一獅隊投手胡智爲前天出戰中信兄弟隊，因主審好球帶做出驚訝反應，形成新表情包。沒想到有網友因此發現他撞臉金鐘影后鍾欣凌，連鍾欣凌本人都出面認證。 胡智爲與鍾欣凌的對照圖在網路上瘋傳，胡智爲本人也

U23世界盃／陳九登遞補入選很期待 提前與中信兄弟隊友同隊

捕手陳九登遞補入U23世界盃棒球賽代表隊，在展開職棒生涯前要先挑戰世界盃舞台，直呼期待高張力舞台磨練經驗；U23世界盃與...

中職／有福利！張祐嘉秀冰塊盒腹肌 龍隊女孩日走海灘風

專為女性球迷朋友謀福利，味全龍一年一度的「龍粉知己」女孩日，將於8月30日至9月1日接連三天在天母球場開趴，今年以「海灘...

韓職／李珠珢連發5篇文引大量中文留言 網關注沒笑容、遮刺青

韓職起亞虎隊昨天在主場以6：4擊敗樂天巨人隊，「啦啦隊AI」李珠珢昨晚在IG連發5篇文，結果留言湧入大量繁體中文，她的表情和刺青再度受到討論。 李珠珢因甜美臉蛋和洗腦「三振舞」，在台韓兩地獲得極

中職／李雅英勝率75%堪稱「勝利女神」李珠珢不到4成引熱議

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英擁有精緻臉蛋，搭配招牌甜美笑容，獲得許多球迷支持。最近有網友發現李雅英應援賽事，悍將勝率高達8成，堪稱勝利女神。 近日有網友在Threads發文，分享各隊韓籍啦啦隊出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。