韓職／李珠珢連發5篇文引大量中文留言 網關注沒笑容、遮刺青

韓職起亞虎隊昨天在主場以6：4擊敗樂天巨人隊，「啦啦隊AI」李珠珢昨晚在IG連發5篇文，結果留言湧入大量繁體中文，她的表情和刺青再度受到討論。

李珠珢因甜美臉蛋和洗腦「三振舞」，在台韓兩地獲得極大關注。近日有粉絲發現轉播單位給李珠珢的鏡頭變多，昨晚她也分享5篇貼文，包含她綁起可愛「丸子頭」，大跳經典三振舞的短片。

雖貼文留言區韓文仍不少，但數量明顯被中文壓過，有網友注意到李珠珢跳舞時的表情，「珠珢笑容在韓國真的沒有」、「臉好臭笑死」、「來台灣可以笑到合不攏嘴」。

李珠珢曾被韓國球迷質疑，多處刺青用貼布遮住，對此台灣網友表示，「來台灣吧，刺青大大方方露出來」、「希望來台灣之後可以不用貼起來」、「台灣永遠支持你」。