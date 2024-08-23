U23世界盃／陳九登遞補入選很期待 提前與中信兄弟隊友同隊
捕手陳九登遞補入U23世界盃棒球賽代表隊，在展開職棒生涯前要先挑戰世界盃舞台，直呼期待高張力舞台磨練經驗；U23世界盃與未來隊友胡孟智同隊，也有先詢問職棒調整。
U23世界盃棒球賽預計9月6日在中國開打，台灣隊持續備戰，原本名單內的捕手邱冠維因傷退出代表隊，改由開南大學捕手、也是準中職新鮮人陳九登遞補。
陳九登表示，收到通知到代表隊集訓很開心也很期待，之前國際賽只打過小馬聯盟比賽，從國小打球開始就一直想要披上國家隊球衣，第1次打U系列國際賽，感覺張力很不同，可以磨練抗壓，藉由比賽多看、學到更多東西。
陳九登從穀保家商畢業之後，沒有直接投入中職選秀，他表示，高三表現不算突出，所以給自己1年的時間，本來就打算先到開南大學讀完1年再投入選秀，也直言：「大學這1年對我的幫助很大。」
陳九登表示，高中在捕手方面的配球分面大部分是教練引導，升上大學後教練給很大的空間，要自己學會觀察打者的習性，配球、站位等自主性更高，大學母隊教練、也是此次U23世界盃棒球賽台灣隊總教練郭李建夫則會適時提點。
陳九登大學磨練1年，今年選秀被中信兄弟在第7輪指名，他表示沒有去想順位，對於阻殺最有信心，也感謝教練周宗志、郭李建夫一直以來的鼓勵和指導。
此次U23世界盃代表隊陣中有未來的隊友捕手胡孟智，陳九登也提到，高中時常對戰、並不陌生，但當隊友是第一次，也有把握機會問代表隊中具有職棒資歷的球員，面對職棒的長賽季要怎麼調整。
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