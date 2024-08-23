中職／李雅英勝率75%堪稱「勝利女神」李珠珢不到4成引熱議

韓職起亞虎隊昨天在主場以6：4擊敗樂天巨人隊，「啦啦隊AI」李珠珢昨晚在IG連發5篇文，結果留言湧入大量繁體中文，她的表情和刺青再度受到討論。 李珠珢因甜美臉蛋和洗腦「三振舞」，在台韓兩地獲得極

2024-08-23 12:01