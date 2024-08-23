中職／李雅英勝率75%堪稱「勝利女神」李珠珢不到4成引熱議
富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英擁有精緻臉蛋，搭配招牌甜美笑容，獲得許多球迷支持。最近有網友發現李雅英應援賽事，悍將勝率高達8成，堪稱勝利女神。
近日有網友在Threads發文，分享各隊韓籍啦啦隊出賽數及勝率統計數據，截至8月19日，李雅英本季戰績11勝3敗。本周李雅英首度平日主場應援1勝1敗，李雅英戰績12勝4敗，勝率仍高達75%；悍將本季全年戰績則為41勝47敗（勝率46.6%）。
另外，韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢近日勝率也受到韓國球迷關注，原因是有球迷體感每次進場看到李珠珢都輸球，前天有網友發文指出，李珠珢應援時戰績只有8勝15敗1和（勝率34.7%）；起亞虎本季戰績70勝46敗（勝率60.3%），穩居聯盟龍頭。
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