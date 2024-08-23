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U15世界盃／余利亞7局上清壘安！中華隊大逆轉擊敗日本

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U15世界盃／余利亞7局上清壘安！中華隊大逆轉擊敗日本

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U15世界盃複賽首戰，中華隊余利亞7局上敲出3分打點逆轉安。圖／中華棒協提供
U15世界盃複賽首戰，中華隊余利亞7局上敲出3分打點逆轉安。圖／中華棒協提供

中華隊在U15世界盃預賽以4勝1敗、B組第一之姿晉級，複賽首戰在今天對上日本隊，雖然全場出現6次失誤，但在7局上灌進5分演出超強逆轉秀，以6：5拿下勝利。

中華隊推出新明國中強力左投劉任右先發登板，2局下雖然開局被敲2支安打，但靠雙殺守住危機，而3局下1出局後又是連被敲2安，緊急換上楊至皓接手後，卻因游擊手連續2次失誤，讓日本隊拿下2分，5局下也是因為2次失誤，讓日本隊又添2分。

面對0：4落後，中華隊在6局上先靠余利亞滿壘時的觸身球擠回1分，7局上中華隊上演逆轉秀，2出局、一壘有人時，黃世堯安打、馬佑嘉觸身球製造滿壘，接著楊曜丞敲出滾地造成失誤拿下1分，林崴敲出1分打點安打，追到1分差。

U15世界盃複賽首戰，中華隊靠7局上5分逆轉日本隊。圖／中華棒協提供
U15世界盃複賽首戰，中華隊靠7局上5分逆轉日本隊。圖／中華棒協提供

日本隊此時更換投手，不過前面發生過1次失誤的余利亞此時跳出來當英雄，一棒敲出清壘的二壘安打，3分打點逆轉局面為6：4。

7局下日本隊攻勢再起，開局就靠失誤上二壘、暴投上三壘，接著敲安得到1分，不過余念孝緊急上場救火，連抓3個出局數取得救援成功。

中華隊帶著預賽1勝1敗的戰績晉級，拿下這一勝後與日本、波多黎各同以2勝1敗並列第一，今晚11：30分迎戰波多黎各將成為關鍵一戰，贏球就有機會搶下冠軍賽門票。

U15世界盃複賽首戰，中華隊余念孝關門守住危機。圖／中華棒協提供
U15世界盃複賽首戰，中華隊余念孝關門守住危機。圖／中華棒協提供

U15世界盃複賽首戰，中華隊強力左投劉任右先發。圖／中華棒協提供
U15世界盃複賽首戰，中華隊強力左投劉任右先發。圖／中華棒協提供

中華隊

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