U23世界盃／悍將王念好再扛4棒

Ｕ23世界盃棒球賽九月六日中國大陸杭州紹興開打，中華隊職棒球員陸續報到，昨開始練習賽，先發投手已有雛型，黃子豪、張峻瑋、伍立辰、陳冠穎、沙子宸領銜，而第四棒則要交給Ｕ18世界盃四棒王念好。

中華隊昨天在天母棒球場與台北興富發成棒隊交手，適應人工草皮球場，正規七局打完取得四比一領先，也照賽前設定演練突破僵局制打第八局，中華隊多添一分，以五比一拿下勝利。

先發投手黃子豪三局被敲兩支安打、失一分，總教練郭李建夫指出，黃子豪上次實戰是七月的荷蘭哈連盃，此役球路偏高，「對打者的感覺還沒那麼好」。

郭李建夫鎖定五到六名球員可先發，但變數在美職運動家隊的沙子宸要到八月底才會合，屆時定位會參考母隊想法，「他今年在小聯盟是先發、中繼都有。」

至於中心棒次，郭李建夫也排定富邦悍將隊王念好扛起第四棒，第三、第五棒則由味全龍隊劉俊緯、統一獅隊何恆佑擔綱，其中劉俊緯雖然日前被觸身球打中肋骨，但不僅沒有骨裂，連瘀青都好了，照計畫參賽。

王念好再次扛起中華隊四棒，他的目標很明確，「希望壘上有人時，能夠延續攻勢，無論是第幾棒，以幫助球隊為優先。」

中華隊隊長由何恆佑擔任，何恆佑笑言，自己年紀最大才擔任隊長，工作是把團隊氣氛帶好。