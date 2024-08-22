中職／陳柏清6.2局無失分幫止敗 洪總：謝謝他啦！

台鋼雄鷹隊今天以2：1擊敗富邦悍將隊，成功終止5連敗，先發投手陳柏清6.2局好投無失分，總教練洪一中說：「謝謝他啦，有幾次球隊在連敗，是他來止敗。」

陳柏清先發6.2局雖被敲出6支安打，但沒有失分，中間有兩次雙殺幫忙，7局下因為2出局後安打、失誤、保送接連出現，留下滿壘退場，不過伍祐城幫忙守住危機，讓陳柏清保住勝投。

洪總表示，先稱讚陳柏清表現，隨後也指出第7局三壘守備如果有處理好，「或許有機會投第8局。」但仍感謝陳柏清以好投幫助球隊終止連敗，「最近幾場投起來越來越穩，威力上應該還可以更好。」

陳柏清今年在4月20日繳出7.2局無失分好投後，曾遭遇5連敗低潮，但加上今天已經連續5場投出優質先發，陳柏清表示，先前狀況不穩定時，會頻繁請教江承諺、賴鴻誠、施子謙等學長，了解每一場要怎麼去調整狀況。

首次面對張育成這名大聯盟級打者，陳柏清對戰3打席沒讓他上壘，陳柏清表示：「對決時不會想太多，就是照捕手的位置去丟，他只是打者，我把自己該做的做好。」

雄鷹開路先鋒曾子祐連兩天都打到一半就提前退場，洪總解釋，主要還是因為流感，「照理是要讓休息，但他想要延續連續出賽，打兩個打席後，發現有一點不舒服，就把他換下來。」

洋砲魔鷹今天在2局上敲出生涯第100支安打，還抓住機會跑出生涯首盜，連洪總都感到意外，「那是他自己要盜壘，心血來潮我也不知道為什麼。」