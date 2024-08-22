中職／江少慶自評復出首戰 續航是接下來課題

富邦悍將隊江少慶經過手肘傷勢、努力復健後，相隔超過一年在今天重返一軍投手丘，面對台鋼雄鷹隊繳出5局無失分表現，然而球速隨局數下滑現象，江少慶賽後也坦言，續航會是接下來的課題。

江少慶前一次一軍出賽已經是2023年6月23日，接下來因手肘受傷開刀治療，今天重新回到一軍，先發5局無失分，被敲3支安打，另有4次三振，沒有保送。

江少慶表示，整體狀況感覺還不錯，此戰主要是照教練的指示，將球數慢慢拉起來，「內容還可以再調整，身體狀況是不錯的。」

不過觀看逐球球速紀錄，江少慶第1局最快來到152公里，接著依序是第2局149公里、第3局150公里、第4局147公里、第5局145公里，江少慶也表示，現階段的課題是調整好身體狀態，「續航方面也是，要把球速、顆數慢慢拉起來。」

江少慶今天投完5局退場休息，只投了68球，他表示，投球計畫詳細內容是由教練制定，「作為球員，先發投手的課題是盡量把5局投完，有達到目標。」

這68球中有51顆好球，江少慶表示，提高好球率一直是課題，「投手主要工作就是攻擊打者，提高好球率是基本要做的。」