快訊

看到俄軍卻不開槍 美媒爆料一些烏克蘭新兵「拒絕開火」

「新新併」正式宣布！吳東亮坦言勸退過中信金：很遺憾能力有限

中職／江少慶自評復出首戰 續航是接下來課題

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手江少慶傷癒復出首戰，投完5局零失分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手江少慶傷癒復出首戰，投完5局零失分。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊江少慶經過手肘傷勢、努力復健後，相隔超過一年在今天重返一軍投手丘，面對台鋼雄鷹隊繳出5局無失分表現，然而球速隨局數下滑現象，江少慶賽後也坦言，續航會是接下來的課題。

江少慶前一次一軍出賽已經是2023年6月23日，接下來因手肘受傷開刀治療，今天重新回到一軍，先發5局無失分，被敲3支安打，另有4次三振，沒有保送。

江少慶表示，整體狀況感覺還不錯，此戰主要是照教練的指示，將球數慢慢拉起來，「內容還可以再調整，身體狀況是不錯的。」

不過觀看逐球球速紀錄，江少慶第1局最快來到152公里，接著依序是第2局149公里、第3局150公里、第4局147公里、第5局145公里，江少慶也表示，現階段的課題是調整好身體狀態，「續航方面也是，要把球速、顆數慢慢拉起來。」

江少慶今天投完5局退場休息，只投了68球，他表示，投球計畫詳細內容是由教練制定，「作為球員，先發投手的課題是盡量把5局投完，有達到目標。」

這68球中有51顆好球，江少慶表示，提高好球率一直是課題，「投手主要工作就是攻擊打者，提高好球率是基本要做的。」

傷癒復出的一軍首戰繳出好成果，江少慶表示，接下來就是保持平常心去面對接下來的比賽，有機會就盡量出賽。

富邦悍將隊先發投手江少慶傷癒復出首戰，投完5局零失分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手江少慶傷癒復出首戰，投完5局零失分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手江少慶傷癒復出首戰，投完5局零失分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊先發投手江少慶傷癒復出首戰，投完5局零失分。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹 江少慶 球速

延伸閱讀

中職／陳柏清6.2局好投封鎖悍將 雄鷹終止5連敗

中職／江少慶回來了！相隔426天登板 5局4K無失分

圖輯／中職 江少慶本季首登板 5局兩隊0：0暫時平手

中職／江少慶回歸一軍首戰對雄鷹 預計投80至85球

相關新聞

中職／江少慶自評復出首戰 續航是接下來課題

富邦悍將隊江少慶經過手肘傷勢、努力復健後，相隔超過一年在今天重返一軍投手丘，面對台鋼雄鷹隊繳出5局無失分表現，然而球速隨...

中職／陳柏清6.2局好投封鎖悍將 雄鷹終止5連敗

台鋼雄鷹隊昨天經歷被再見轟的苦澀一敗，今天重新站起，陳柏清6.2局好投封鎖後，黃群也成功關門，以2：1擊敗富邦悍將隊，終...

中職／謝謝學長！黃群有話跟張育成說：還是會對決

昨天遭遇張育成再見轟的震撼教育，台鋼雄鷹隊終結者黃群坦言，睡前腦海裡都還在重播那樣的畫面，但今天又有新的比賽，心態重新調...

中職／陳柏清6.2局無失分幫止敗 洪總：謝謝他啦！

台鋼雄鷹隊今天以2：1擊敗富邦悍將隊，成功終止5連敗，先發投手陳柏清6.2局好投無失分，總教練洪一中說：「謝謝他啦，有幾...

圖輯／中職 陳柏清6.2局好投奪MVP 助台鋼擊敗富邦

富邦悍將今天在新莊主場迎戰來訪的台鋼雄鷹，富邦悍將隊派出今年首次登板的江少慶對上台鋼雄鷹隊的陳柏清。富邦悍將隊先發投手江...

中職／江少慶回來了！相隔426天登板 5局4K無失分

富邦悍將隊江少慶經歷手肘傷勢後，相隔426天再次回到中職一軍投手丘，今天的本季初登板面對台鋼雄鷹隊，繳出5局無失分演出，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。