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中職／陳柏清6.2局好投封鎖悍將 雄鷹終止5連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清目前投完5局零失分。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清目前投完5局零失分。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹隊昨天經歷被再見轟的苦澀一敗，今天重新站起，陳柏清6.2局好投封鎖後，黃群也成功關門，以2：1擊敗富邦悍將隊，終止5連敗。

悍將江少慶相隔426天重返一軍投手丘，傷後復出的本季初登板，第1局就出現152公里球速，最終投滿5局，被敲3支安打但沒有失分，投68球有51顆好球，另有4次三振，沒有保送。

不過江少慶退場後，6局上雄鷹隊打線用兩支內野安打中間夾著觸擊推進，形成一、三壘有人，接著陳文杰、王柏融的安打各有1分打點，取得2：0領先。

而雄鷹投手陳柏清也繳出出色成績單，先發6.2局雖被敲出6支安打，但沒有失分，中間有兩次雙殺幫忙，7局下留下2出局滿壘退場，不過伍祐城幫忙守住危機，讓陳柏清保住勝投。

陳柏清今年在繳出7.2局無失分好投後，曾遭遇5連敗低潮，但加上今天已經連續5場投出優質先發，其中有3場投滿7局，期間取得3勝1敗。

悍將直到8局下才突破鴨蛋，1出局後張育成先敲出安打，2出局後范國宸的安打將他推進上二壘，並靠董子恩的適時安打，張育成飛撲回到本壘得到1分。

因德州撲克風波遭禁賽的曾峻岳在今天重返投手丘，9局上登板投出三上三下，而雄鷹隊終結者黃群昨天被張育成敲出再見轟，今天9局下投出三上三下，拿下本季第2次救援成功。

台鋼雄鷹隊陳文杰安打敲回1分打點。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊陳文杰安打敲回1分打點。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊張育成跑回球隊第1分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊張育成跑回球隊第1分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊張育成跑回球隊第1分。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊張育成跑回球隊第1分。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊王柏融安打敲回1分打點。記者季相儒／攝影
台鋼雄鷹隊王柏融安打敲回1分打點。記者季相儒／攝影

張育成 江少慶

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