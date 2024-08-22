中職／江少慶回來了！相隔426天登板 5局4K無失分

富邦悍將隊江少慶經歷手肘傷勢後，相隔426天再次回到中職一軍投手丘，今天的本季初登板面對台鋼雄鷹隊，繳出5局無失分演出，讓球迷重新看見過往身手。

江少慶因手肘受傷在去年開刀治療，復健過程有些反覆，而原訂登板也配合因雨延賽的日程，到今天才終於要迎接本季初登板，前一次一軍出賽已經是2023年6月23日。

1局上江少慶就投出乾淨俐落的三上三下，其中三振掉陳文杰的一球球速更來到152公里，2局上雖然被魔鷹敲出安打，還被盜壘成功，但後續又連抓3個出局數。

3局上江少慶雖然也被敲1支安打，但用雙殺解圍，4局上又投出三上三下，5局上則是開局就被王柏融敲出二壘安打，不過杜家明敲出的一壘滾地球，范國宸選擇傳三壘抓到要推進的王柏融，守住危機後，江少慶又連抓2個出局數下莊。

雖然日前悍將總教練陳金鋒曾透露，江少慶首戰球數設定在80球，不過投完5局後，悍將也決定換人，江少慶的復出首戰留下5局無失分表現，68球有51顆好球，被敲3支安打，另有4次三振，沒有保送，退場時雙方0：0無關勝負。