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中職／勝投被砸鍋…後勁反而暖心安慰黃群：你是好投手

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
雄鷹隊先發投手後勁。記者侯永全／攝影
雄鷹隊先發投手後勁。記者侯永全／攝影

台鋼雄鷹隊昨晚的2分領先在9局下被張育成敲出再見轟而以3：4遭逆轉，懊惱不已，勝投飛掉的後勁此時有暖心舉動，上場安慰懊惱不已的終結者黃群，告訴對方不用太在意，「如果再上場，他一定可以守下來。」

後勁昨晚前6局投完只用77球，頗有機會挑戰完投，第7局出現2次觸身球後又投出四壞保送，但仍守住危機，不過投完第7局用96球退場，當下球隊處於領先，只不過最終後勁無緣奪勝。

原因是9局下2出局後，黃群被張育成轟出再見三分砲，後勁第一時間是安慰隊友，今天受訪時說：「輸球心情當然是滿嘔的，我想大家都是，不過我告訴黃群不要在意，這只是一場比賽，他有好的球種，是一名好投手。」

而單場投滿7局仍寫下後勁生涯新高，他對此表示：「上去投球就希望自己能投長一點，有投到第7局很開心。」他還記得6月21日對樂天桃猿隊，雖然有投到第7局，「但可能第一次還不習慣，沒有抓到出局數，也有砸到人。」

針對前6局的精簡用球數，後勁表示，自己沒有做太多改變，只是積極進攻好球帶，「第7局可能身體疲憊，有點想太多，想做太多，反而不穩，後來就是回到原本的策略去做。」

過去3年效力猿隊時，後勁除了首年先發4場後，就都以牛棚為主，但今年到了雄鷹8場先發4勝0敗、防禦率2.42，他表示，無論是擔任哪個位置，「自己的信心沒有改變，每場比賽把最好的拿出來，享受比賽、榮耀上帝。」

至於如何切換到先發的局數，後勁表示，體能方面休賽季都有準備，「因為其他球隊可能會希望我擔任先發，就是把球數拉長，投一投休息一下，習慣局間怎麼去做調整。」

雄鷹隊先發投手後勁。記者侯永全／攝影
雄鷹隊先發投手後勁。記者侯永全／攝影

台鋼雄鷹 張育成 樂天桃猿

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