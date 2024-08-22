中職／謝謝學長！黃群有話跟張育成說：還是會對決
昨天遭遇張育成再見轟的震撼教育，台鋼雄鷹隊終結者黃群坦言，睡前腦海裡都還在重播那樣的畫面，但今天又有新的比賽，心態重新調整完，想向張育成說聲謝謝，「下次還是會選擇對決。」
昨日雄鷹帶著2分領先進入9局下，把守最後一關的黃群雖然抓到2出局，但也因2次四壞保送堆積壘包，面對張育成沒有閃躲空間，結果一顆直球被敲出中外野全壘打牆外。
「一定會覺得可惜。」黃群說，那顆球有些失投，因為球的品質不夠，被打出去的可能性自然比較高，但最主要還是不該投出前面那兩個保送，「變化球沒引誘到打者，自己準星也偏掉。」
賽後無論總教練、隊友都是給予鼓勵，黃群說：「他們告訴我不要害怕，要有膽識，當然也不會說害怕，但是自己的問題，還是要調整。」
昨天賽後張育成稱讚黃群有膽識，願意直球對決，黃群則說：「謝謝學長，這麼好的教育，下次若再遇到，不會犯同樣的錯誤，還是會選擇對決，為球隊拿下勝利。」
黃群也坦言，賽後不想再看相關影片，乾脆看另外兩場比賽的內容，但睡覺前腦子還是自動重播畫面，「有點睡不好。」但對他來說仍有收穫，「不能做出會後悔的決定，緊要關頭猶豫了，忘記相信自己。」
在洋投雷公被註銷後，黃群接手終結者的位置，他表示，跟先前中繼相比，每一顆球都不能掉以輕心，必須要全力守下來，「第一年這麼多關卡要破解，滿開心的，往後路還很長。」
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