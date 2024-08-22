中職／睽違700天再度重返一軍 黃恩賜哽咽：「我做到了」
昔日U23國手，擁有極速156公里的速球，被寄予中信兄弟王牌厚望的黃恩賜近年因傷所苦，近期在二軍表現優異，在昨日迎來睽違700天的一軍登板，面對4名打者，被敲1安，投出1次三振無失分，賽後受訪時他對於重生之路有著諸多感觸，談到感性處時也不禁哽咽。
2020年黃恩賜繳出優異成績，該季共主投102.1局，9勝2敗，防禦率4.40的成績，同時也被帶進台灣大賽名單。原本看似即將步上強投的軌道，但在後續賽季都受到大大小小的傷勢困擾，2021與2022年只有15場出賽，吃下了63.1局的局數，上次在一軍出賽已是2022年9月21日的事了。
相隔正好700天，黃恩賜昨日回歸一軍，賽後訪問時分享了自己面對傷勢的心路歷程，認為昨天的比賽表現有過關，只是有點緊張與興奮，認為還能更好。他也曾懷疑自己能否重返賽場，但一想到前面還有學長們在奮鬥，自己就不能放棄。兄弟總教練平野惠一也回應了黃恩賜在二軍的好表現：「恩賜在二軍投得很好，我都有看見，所以今天能讓他上場，真是太好了。」
談到教練團對他的鼓勵與信任，黃恩賜忍不住眼泛淚光，一度說不出話：「很謝謝雞哥（林恩宇），謝謝恰哥（彭政閔）給的機會。我在二軍真的有感受到球迷給的動力，知道還有球迷在支持著我，很感動。」對於重新跨出這一大步，黃恩賜也告訴自己：「對，做到了！」
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