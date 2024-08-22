中職／來台韓籍啦啦隊誰的笑容最甜美？安芝儇點名竟是她
台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有精緻臉蛋和超長美腿，曾被網友封為「最強外掛」，她來台發展後人氣逐漸上升，獲得許多忠實粉絲。近日她上網路專訪節目，透露誰是自己在台灣最要好的朋友，還對啦啦隊笑容做排名。
安芝儇透露除了隊友外，感情最好的啦啦隊是樂天女孩小鹿（林岱縈）和富邦Angels檸檬。安芝儇提到2019年來台參加桃猿隊「辣年糕趴」，小鹿當時就對她很親切，打開她對台灣的心房。
主持人讚嘆韓國啦啦隊表情管理能力，不過安芝儇表示自己不是對鏡頭撒嬌的類型，所以會被拍到自然的樣子，主持人請她就甜美笑容進行排名，安芝儇將隊友Mingo（朴旻曙）排第1，接下來依序是南珉貞、趙娟週、李皓禎和自己。
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