U23世界盃／若熙的球速、古林的穩定 黃子豪進職棒找參考點

U23世界盃中華隊昨天報到，今起展開實戰演練，準台鋼雄鷹隊投手黃子豪擔任首場練習賽先發，繳出3局失1分表現，他期許自己能幫助球隊贏球，「因為是第一次國際賽，也是學生階段最後一次，特別想有好表現。」

黃子豪在今年中職選秀獲得台鋼雄鷹隊第二指名，合約已經談妥等待球團公布，讓他能夠專心投入這次的U23，「知道入選順位時有驚訝，自己沒有預期順位，但這次還有很多好投手。」

巧合的是，中華隊住宿飯店與近期在新莊出賽的雄鷹隊相同，黃子豪剛好遇到外野兼跑壘教練黃甘霖，「他知道我是澎湖來的球員，也告訴我要好好加油。」

黃子豪高中畢業後選擇先到大學就讀一年才投入選秀，他表示，畢業當下自覺還不到職業水準，「感覺有點跳級，希望能夠在每個層級對過不同對手再說。」

這一年的延伸，黃子豪也尋求運動科學協助，在阿斯貝克、黑山羊等中心接受訓練，均速、極速都提升約5公里，日前赴美與NCAA交流賽中，最快球速已經來到93哩（約149公里）。

黃子豪希望球速能夠增加到155公里，今天是自7月荷蘭哈連盃後首次實戰，球速、控球都還不到自己的理想狀態，但也因前面在外地移訓，「接觸到不同打者，自己的策略、心態有改變。」

U23世界盃後，黃子豪就要正式踏入職棒賽場，對於學習對象，他表示，徐若熙的球速、古林睿煬的穩定性，以及兩人的變化球控制，「都是我努力的方向。」