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美軍驅逐艦「強生號」通過台灣海峽！照片曝光

中職／台鋼洋砲魔鷹與恬魚合跳李珠珢「三振舞」網：敲碗洪總

聯合新聞網／ 綜合報導
魔鷹(左)、恬魚(中)、雄鷹應援團副團長(右)。 截圖自影片畫面
魔鷹(左)、恬魚(中)、雄鷹應援團副團長(右)。 截圖自影片畫面

韓職起亞虎「啦啦隊AI」李珠珢近日將「三振舞」發揚光大，在台韓兩地掀起熱潮，連台鋼雄鷹洋砲魔鷹都跳起這段舞蹈，畫面相當奇妙。

李珠珢「三振舞」短影音在YouTube瀏覽量已破7894萬，韓國和台灣人爭相模仿，韓國女團IVE人氣成員張員瑛在演唱會翻跳；台灣「綜藝天王」胡瓜日前也跟風大跳。

台鋼雄鷹應援團副團長Gary Tsao今天在IG分享，與啦啦隊恬魚及洋砲魔鷹三人合體跳三振舞的短片，影片中可見，恬魚笑容甜美與魔鷹生無可戀的表情呈極大反差。

Gary詢問網友喜歡誰的版本，網友紛紛表示，「當然是恬心版本」、「魔鷹感覺想要快點下班」、「哇！魔鷹好放鬆」、「魔鷹大哥表情也太帥」、「敲碗洪總」。

台鋼雄鷹昨天客場與富邦悍將交手，被張育成轟出再見三分砲而落敗。不過魔鷹賽後在Twitch個人頻道開直播與球迷們互動，還學了一些台灣網路用語，看起來相當開心。

啦啦隊 魔鷹

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